Dubái avanza con un megaproyecto que promete cambiar el mapa del transporte aéreo internacional. Se trata de la expansión del Aeropuerto Internacional Al Maktoum, una obra de infraestructura que busca convertirlo en el principal punto de conexión de la ciudad y posicionarlo entre los complejos aeroportuarios más importantes del planeta.

Ubicado al sur de Dubái, el desarrollo ocupará una superficie de 70 kilómetros cuadrados y tendrá capacidad para recibir hasta 260 millones de pasajeros por año. La inversión estimada asciende a 35.000 millones de dólares e incluye nuevas terminales, áreas de embarque y tecnología automatizada para el manejo de equipaje.

Cómo será el nuevo aeropuerto de Dubái

El proyecto contempla una infraestructura de gran escala, con cinco pistas paralelas, cuatro terminales y 400 puertas de embarque. El diseño también incorporará espacios comerciales y sectores verdes, integrados a una arquitectura de líneas modernas y grandes dimensiones.

Según Architectural Digest, la firma londinense Leslie Jones Architecture participa en el diseño del complejo, que tendrá amplias estructuras cubiertas por marquesinas blancas y espacios interiores de gran amplitud.

El aeropuerto, que forma parte del desarrollo conocido como Dubai World Central, estará vinculado con la red del Metro de Dubái y otros sistemas ferroviarios de alta velocidad.

La planificación también contempla instalaciones específicas para vuelos privados y ejecutivos, aeronaves de la realeza y operaciones de transporte de carga. Para este último segmento, la capacidad prevista llegará a 12 millones de toneladas anuales.

Aeropuerto Internacional Al Maktoum. Gemini IA.

Cuándo estará terminado el aeropuerto de Dubái

La construcción se desarrollará en distintas etapas. La primera demandará aproximadamente diez años y permitirá ampliar la capacidad hasta los 150 millones de pasajeros anuales.

Sin embargo, el proyecto completo tendrá un horizonte mucho más extenso: según los cronogramas previstos, su desarrollo podría continuar hasta 2057.

Una vez que la infraestructura alcance la capacidad necesaria, Dubái comenzará a trasladar progresivamente las operaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) hacia Al Maktoum.

El actual aeropuerto recibió cerca de 92 millones de pasajeros durante 2024. La nueva terminal, en cambio, podrá atender casi tres veces ese volumen cuando esté completamente desarrollada.

Paul Griffiths, director ejecutivo de Dubai Airports, señaló que mantener dos grandes centros aeroportuarios tan próximos no resulta conveniente. Por eso, anticipó que las operaciones del DXB se trasladarán al nuevo complejo cuando esté preparado para absorber el tráfico aéreo.

Comenzó la construcción del aeropuerto más grande del mundo. Gemini IA.

Por qué será el aeropuerto con mayor capacidad de pasajeros del mundo

Con una proyección de más de 260 millones de pasajeros anuales, Al Maktoum apunta a superar ampliamente la capacidad de los principales aeropuertos internacionales.

Para dimensionar su escala, el Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Estados Unidos, encabezó el ranking mundial de tráfico aéreo en 2025, con 106,3 millones de pasajeros. En segundo lugar quedó el Aeropuerto Internacional de Dubái, que registró 95,2 millones.

La comparación también permite distinguir entre extensión territorial y capacidad operativa. El Aeropuerto Internacional King Fahd, ubicado en Dammam, Arabia Saudita, conserva el título de más grande del mundo por superficie. Sin embargo, durante 2025 recibió 13,7 millones de pasajeros y proyecta ampliar su capacidad hasta los 32 millones anuales.