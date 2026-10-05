Dubái puso en marcha una de las obras de infraestructura más ambiciosas de los próximos años: la ampliación del Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

El proyecto está ubicado al sur de la ciudad y busca convertir al actual aeropuerto secundario en el principal centro de conexión aérea de Dubái y uno de los más importantes del mundo.

El plan contempla una superficie de 70 kilómetros cuadrados y una capacidad máxima de 260 millones de pasajeros por año. Las primeras obras incluyen las nuevas terminales, áreas de embarque y sistemas automatizados para el traslado de equipaje.

La inversión prevista alcanza los 35.000 millones de dólares, lo que convierte al proyecto en uno de los desarrollos aeroportuarios más costosos de la historia.

Cómo será el nuevo aeropuerto de Dubái

El diseño final contará con cinco pistas paralelas y cuatro grandes terminales. También tendrá espacios comerciales y áreas verdes integradas a una arquitectura de aspecto futurista.

Según Architectural Digest, el proyecto está a cargo de la firma londinense Leslie Jones Architecture, que diseñó una estructura con grandes marquesinas blancas y amplios espacios interiores.

El complejo, conocido como Dubai World Central, también estará conectado con la red del Metro de Dubái y con sistemas ferroviarios de alta velocidad.

La infraestructura tendrá además sectores destinados a aviones ejecutivos y privados, aeronaves de la realeza y operaciones de carga. La capacidad proyectada para este último segmento será de hasta 12 millones de toneladas anuales.

Cuándo estará terminado el aeropuerto de Dubái

La primera etapa de la construcción demandará alrededor de diez años y permitirá alcanzar una capacidad de 150 millones de pasajeros anuales.

Sin embargo, la finalización completa del megaproyecto demandará varias décadas. De acuerdo con los cronogramas previstos, las obras podrían extenderse hasta 2057 .

El objetivo final es trasladar progresivamente las operaciones del actual Aeropuerto Internacional de Dubái, conocido como DXB, hacia Al Maktoum.

El DXB recibió cerca de 92 millones de pasajeros durante 2024. Frente a esa cifra, la nueva infraestructura tendrá una capacidad casi tres veces mayor una vez que alcance su máximo desarrollo.

Paul Griffiths, director ejecutivo de Dubai Airports, explicó que mantener dos grandes centros aeroportuarios tan próximos entre sí no resulta conveniente y anticipó que los servicios del DXB serán trasladados al nuevo complejo cuando este cuente con la capacidad necesaria.

Comenzó la construcción del aeropuerto más grande del mundo. Gemini IA.

¿Por qué será el aeropuerto con mayor capacidad de pasajeros del mundo?

El Aeropuerto Internacional Al Maktoum tendrá una capacidad de más de 260 millones de pasajeros por año cuando alcance su etapa final de desarrollo. El proyecto contempla cinco pistas, cuatro grandes terminales y 400 puertas de embarque, además de sistemas automatizados para agilizar el movimiento de pasajeros y equipaje.

Para dimensionar la magnitud del proyecto, actualmente el aeropuerto más transitado del mundo es el Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Estados Unidos. Durante 2025 recibió 106,3 millones de pasajeros, mientras que el Aeropuerto Internacional de Dubái quedó segundo, con 95,2 millones.

La comparación también permite diferenciar capacidad de superficie. El Aeropuerto Internacional King Fahd, en Dammam, Arabia Saudita, es el más grande del mundo por extensión territorial. Sin embargo, en 2025 recibió 13,7 millones de pasajeros y tiene previsto ampliar su capacidad hasta los 32 millones anuales, una cifra muy inferior a la proyectada para Al Maktoum.

En cambio, Al Maktoum apunta a superar ampliamente esas cifras: su capacidad final será de más de 260 millones de pasajeros por año. La primera etapa de expansión permitirá atender hasta 150 millones de pasajeros anuales y, posteriormente, el complejo alcanzará su capacidad máxima.

De esta manera, Al Maktoum no será el aeropuerto más grande del mundo por superficie, sino el que tendrá la mayor capacidad proyectada para recibir pasajeros.

Dubái South: el nuevo polo urbano alrededor del aeropuerto

La construcción del aeropuerto también forma parte de un proyecto de desarrollo urbano mucho más amplio en la zona conocida como Dubái South.

Las autoridades prevén que el crecimiento de esta área genere nuevos puestos de trabajo y viviendas para alrededor de un millón de personas.

El Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum también destacó el proyecto en sus redes sociales y lo presentó como una infraestructura pensada para las próximas generaciones.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum gobierna Dubai desde 2007.

Además de ampliar la capacidad de transporte aéreo, el nuevo aeropuerto apunta a reforzar la posición de Dubái como punto de conexión entre Asia, Europa y Australia.

La infraestructura que actualmente funciona en Al Maktoum comenzó a operar en 2010, principalmente para vuelos de carga, y ya cuenta con pistas preparadas para recibir aeronaves de gran tamaño como el Airbus A380.

Con la incorporación de sistemas automatizados para equipaje y tecnologías destinadas a agilizar los controles migratorios, el proyecto busca transformar por completo la experiencia aeroportuaria y concentrar en un único complejo buena parte del tráfico aéreo de Dubái.