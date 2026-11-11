El único productor de un insumo “tapado” de la construcción vendió un campo millonario en un puerto en ascenso

En esta noticia Los planes que quedaron atrás

Stanley Black & Decker cerrará su planta industrial de Justo Daract, en San Luis, donde fabricaba discos abrasivos. La multinacional estadounidense tomó la decisión después de revisar sus operaciones ante los cambios en las condiciones del mercado argentino

Pese a la medida, aseguró que continuará comercializando sus productos en el país.

“Los cambios en las condiciones del mercado local llevaron a la compañía a realizar una revisión integral de las operaciones de la planta para evaluar su eficiencia y sostenibilidad. Como resultado, se tomó la difícil e inevitable decisión de cerrar las instalaciones”, explicaron desde la empresa a través de un comunicado oficial.

“Es un déficit sostenido y de largo plazo en la eficiencia productiva de la planta, una situación que no pudo revertirse y que comprometía su sostenibilidad”, detallaron.

La fábrica estaba dedicada a la producción de discos abrasivos, utilizados principalmente para cortar y trabajar distintos materiales. Estos artículos forman parte del catálogo que la compañía comercializa en la Argentina, junto con herramientas eléctricas, manuales y otros productos destinados a la construcción.

“La producción de los discos abrasivos que se fabricaban en San Luis se transferirá a un tercero especializado en ese proceso.Esta transición productiva no afectará las especificaciones ni la calidad de los productos y está alineada con lo que ya hacemos con el resto del inventario comercializado en la Argentina", agregaron.

El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajaban en las instalaciones. Según informó la multinacional, desde el momento en que comunicó la decisión ofreció abonar el 100% de las indemnizaciones correspondientes.

“Estamos enfocados en garantizar una transición ordenada para todos los empleados afectados y nos comprometemos a acompañar a cada persona durante este proceso, cumpliendo íntegramente con las obligaciones legales aplicables junto a un apoyo para la reinserción laboral”, señalaron.

Victor J. Blue

Los planes que quedaron atrás

En 2013, Stanley Black & Decker compró la empresa argentina Emirian, conocida por su marca Gridest, por $ 80 millones. La adquisición incluyó dos fábricas de productos abrasivos, una en San Luis y otra en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.

La operación marcó el inicio de la producción local del grupo estadounidense, que hasta entonces comercializaba sus herramientas y accesorios en el país. En aquel momento, también anunció una inversión adicional de $ 20 millones para ampliar la capacidad de ambos establecimientos.

El objetivo era reemplazar las importaciones de discos abrasivos provenientes de Alemania y Taiwán y aumentar las exportaciones a otros países de Sudamérica, principalmente Brasil, Chile y Uruguay.

La fábrica bonaerense estaba dedicada a la producción de ruedas abrasivas para uso industrial, mientras que en San Luis se elaboraban discos destinados a distintos trabajos de corte y pulido.

La planta correspondía a solo uno de las decenas de productos que se comercializan en la Argentina y que la compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes.

En diciembre de 2021, la multinacional anunció una nueva inversión de u$s 2 millones en Justo Daract, que contemplaba la incorporación de al menos cinco máquinas para aumentar su capacidad productiva. El proyecto, según informó entonces, comenzaba ese año y estaba previsto que finalizara en 2022.

Por entonces, el establecimiento contaba con 110 empleados. Daniel Noel, gerente de la planta en aquel momento, explicó que buscaban ampliar las exportaciones a Sudamérica y competir con los productos provenientes de China.

Tras anunciar el cierre de su planta en San Luis, la multinacional aclaró de todas formas que no dejará de operar en la Argentina, donde tiene presencia desde hace más de 30 años.

“Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes”, señalaron desde la multinacional.

“Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión”, agregaron.