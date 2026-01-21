El avance de la obra de la utopista Circunvalación Córdoba Rio cuarto

El Gobierno de Córdoba inauguró el primer tramo de la autopista Circunvalación que rodeará a toda la ciudad de Río Cuarto, con el fin de alivianar el tráfico, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión con el sur de la provincia.

La autopista tendrá una extensión de 42 kilómetros, en los que se invertirá un total de 300 millones de dólares y beneficiará a más de 15.000 usuarios por día, de los cuales un tercio son camiones.

Cómo será la nueva autopista Circunvalación de Río Cuarto

La autovía de Circunvalación comprende seis frentes, que están compuestos por la Ruta Nacional A-005 y la Ruta Nacional 8. También cruzan otras vías como la Autovía Bustos, la ruta 36, la Circunvalación Este y la Avenida Amadeo Sabattini, entre otras.

Ahora, el gobierno de Martín Llaryora inauguró el primer tramo de la obra vial, que va desde el tramo comprendido por la intersección de la autopista A005 y la ruta 8, hasta la calle Mónica. Esta sección la comprende la autopista Holmberg.

“La reciente inauguración de la Autovía Río Cuarto-Santa Catalina Holmberg, por parte de Vialidad Nacional, le permitió al gobierno provincial vincular el primer tramo de duplicación de calzada que se había ejecutado sobre ruta A005 (tramo de 2.000 metros entre ruta 8 y calle General Molina), anunciaron desde el Gobierno.

En tanto, aseguraron que el sector concluido hace unos meses permite “que el ingreso o egreso a la autovía sea más fluido” y que ayude a “mejorar la circulación en el sector”.

Martín Gutiérrez, presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, destacó que “esta obra permitirá generar una enorme facilidad para el flujo vehicular, ya que por estas rutas circulan, en promedio, 15.000 vehículos por día, de los cuales unos cinco mil son camiones”.

Obras en la Ruta 36 y la autopista Córdoba Río Cuarto

En paralelo, el Gobierno cordobés continúa con otras obras en la Ruta 36, que ayudarán a conectar la Autovía Córdoba Río Cuarto y mejorar la circulación en el sur de la ciudad de Córdoba.

Según especificaron, la obra se desarrolla en el tramo comprendido entre avenida Circunvalación y calle Posadas. El avance hasta el momento es del 35% y la inversión total de los trabajos es de $ 48.642 millones.

“Es una obra emblemática para la ciudad de Córdoba y todo el sur provincial, esta infraestructura va a mejorar la seguridad vial de quienes circulen por este sector y de todos los vecinos de la zona”, destacó el gobernador Llaryora.

La empresa Caminos de las Sierras será le encargada de llevar a cabo la obra que permitirá la sobreelevación de la calzada principal de la avenida Vélez Sarsfield y que separará el tránsito pasante de la Autovía Córdoba–Río Cuarto del tránsito urbano y frentista, el cual se mantendrá en el nivel actual.

Los trabajos viales beneficiará a los automovilistas que circulan por esta vía y a los vecinos de barrios de la zona sur de la ciudad de Córdoba, como Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial, entre otros.