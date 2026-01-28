Abrirán un nuevo paso a nivel en CABA que terminará con el tráfico en un barrio clave. Foto: buenosaires.gob.ar

La Ciudad de Buenos Aires está construyendo un nuevo paso a nivel que ayudará a descomprimir una zona con alto tráfico, afectada por las vías del Ferrocarril Mitre.

De esta manera, ya empezó a construirse de forma provisoria sobre la calle Miller, aproximadamente a 200 metros del cruce actual con la avenida Álvarez Thomas, en el barrio de Villa Urquiza.

Abrirán un nuevo paso a nivel en CABA que terminará con el tráfico en un barrio clave. Foto: Google Maps

¿Por qué construyen este nuevo paso a nivel en CABA?

El objetivo principal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es habilitar un cruce alternativo temporal mientras se avanza con la construcción del Paso Bajo Nivel definitivo en la avenida Álvarez Thomas, sobre las vías del Ferrocarril Mitre.

Sin esta medida, el cierre del cruce actual generaría congestiones masivas y cortes totales en una arteria muy transitada de Villa Urquiza. El paso provisorio en Miller garantiza que autos, peatones y frentistas puedan seguir circulando sin interrupciones durante toda la duración de las obras mayores.

¿Cómo será este paso a nivel provisorio en calle Miller?

El gobierno porteño explicó que este nuevo paso a nivel de Villa Urquiza tendrá estas características:

Sentido único hacia la Avenida General Paz.

Dos carriles de tránsito vehicular.

Incluye tendido de nuevas cañerías y cableado para señalética moderna.

Construcción de una garita para banderilleros con instalaciones sanitarias y eléctricas.

Readecuación de dos cruces peatonales existentes (con laberintos y señales sonoras para mayor seguridad).

Carácter estrictamente temporal: se desmantelará completamente una vez inaugurado el Paso Bajo Nivel definitivo en Álvarez Thomas.

¿Qué beneficios trae la obra a la Ciudad?

Esta iniciativa forma parte del plan integral del GCBA para eliminar cruces a nivel en toda la Ciudad, mejorando la fluidez del tránsito, reduciendo siniestros y potenciando la accesibilidad en barrios residenciales y comerciales como Villa Urquiza.

Según explicaron en el comunicado, la obra en Miller tendrá diferentes beneficios a los residentes porteños y a conductores que pasen por el lugar: