El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que eliminaron las cabinas de peajes de una de las autopistas más transitadas para implementar un esquema de circulación libre en cuatro carriles. La medida busca destrabar el foco de tráfico que generaba la detención de autos.

La Ciudad inauguró el primer peaje free flow de Argentina

El gobierno porteño habilitó la nueva traza de la Autopista Perito Moreno en sentido al Centro tras la eliminación de los peajes del Parque Avellaneda. Los trabajos estuvieron a cargo de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) con el principal objetivo de mejorar la circulación de los conductores que ingresan a la Ciudad desde el Acceso Oeste.

Las obras contemplaron la demolición de las estructuras centrales para implementar el sistema Free Flow. El jefe de Gabinete de Ministros porteño, Gabriel Sánchez Zinny, celebró la habilitación a través de un posteo en X (ex Twitter): “el Peaje Parque Avellaneda ya es parte del pasado.

Este fin de semana, la AU Perito Moreno se convirtió en la tercera autopista de la Ciudad con sistema 100% free flow. Esto se traduce en menos tiempo de viaje y mayor fluidez del tránsito para quienes ingresan a la Ciudad por el Acceso Oeste”.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comentó: “hermoso ver esto. Argentina empieza a normalizarse. A pensar en el bienestar del ciudadano y no en el de la casta”. Desde AUSA informaron que el sistema beneficiará a cerca de 109.000 conductores que ahora circularán por el corredor sin detenerse.

Cómo se paga en los nuevos peajes Free Flow de la autopista

Tras la digitalización total del sistema de peajes, los conductores deberán contar con TelePASE o lectura automática de patentes.

¿De cuánto es la multa por no tener TelePASE?

AUSA informó que quienes circulen sin estar adheridos al sistema serán sancionados con una multa económica de $ 119.776,50, aplicada mediante el sistema de tránsito inteligente.