Construyen el túnel más esperado de la Ciudad de Buenos Aires que eliminará el tráfico de este barrio. Foto: Gobierno de la Ciudad

En el corazón del barrio de Caballito, la Ciudad de Buenos Aires avanza a buen ritmo con una de las obras de movilidad más esperadas por los vecinos: el Paso Bajo Nivel Federico García Lorca.

Se trata de un túnel subterráneo que pasará por debajo de las vías del Ferrocarril Sarmiento y pondrá fin a décadas de esperas, embotellamientos y contaminación en uno de los cruces más problemáticos de la Comuna 6.

¿Dónde se construye este túnel?

La obra se desarrolla en la calle Federico García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, muy cerca de la avenida Rivadavia y de la estación Caballito del tren Sarmiento. Este punto neurálgico separaba históricamente el barrio, con barreras que generaban enormes demoras para más de 500 vehículos en horario pico.

La construcción está en una etapa clave de ejecución:

Excavación avanzada para encajar la estructura del túnel bajo las vías

Construcción de rampas de acceso

Armado de la estructura ferroviaria para sostener las vías del Sarmiento

Instalación de pilotaje y estación de bombeo

Vale destacar que, durante los trabajos, se habilitó un cruce provisorio en la calle Martín de Gainza (a una cuadra de distancia), que permite mantener la conexión vehicular mientras dura la obra. Una vez inaugurado el túnel, este paso provisional se cerrará definitivamente.

Las ventajas que trae este nuevo túnel a la Ciudad

Muchos vecinos de Caballito llevan años sufriendo los cortes constantes del tren Sarmiento en este cruce. La eliminación de esta barrera no solo agilizará el tránsito diario, sino que mejorará la calidad de vida, la seguridad y el valor del barrio en su conjunto.

Según las últimas actualizaciones del Gobierno porteño, la finalización está prevista para abril-mayo de 2026, tras aproximadamente 17 meses de trabajos intensivos. Una vez finalizado, este túnel de mano única permitirá:

Eliminar completamente la barrera ferroviaria y el paso a nivel actual

Reducir drásticamente los tiempos de viaje en la zona

Mejorar la seguridad vial para autos, peatones y ciclistas

Disminuir la contaminación (ruido y gases de escape de vehículos detenidos)

Aumentar la conectividad entre ambos lados de las vías del Sarmiento

Las otras mejoras que trae la obra al barrio

La construcción de este paso forma parte del Plan Urbano Ambiental y el programa Ciudad sin Barreras del Gobierno de la Ciudad, que ya eliminó decenas de cruces a nivel en los últimos años. A su vez, traerá otras mejoras al entorno del barrio porteño: