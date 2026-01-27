Inauguran el túnel más largo del mundo: reducirá cuatro horas el viaje y cambiará para siempre el transporte

El paso conectará dos barrios y permitirá finalizar con el tráfico que se genera en horas pico por la barrera ferroviaria.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que avanza con las obras de un importante túnel de doble mano que pasará bajo las vías del tren.

Inauguran un túnel clave bajo las vías del tren para destrabar el tráfico de la zona más transitada de la Ciudad: conectará dos barrios claves (foto: archivo).

El túnel nuevo que edificará la administración local

La administración porteña avanza con su plan para eliminar las barreras ferroviarias y habilitar un tránsito más fluido. El túnel conectará los barrios de Linieres y Villa Luro al pasar por las calles Yerbal y Bacacay en la Comuna 10.

Las obras serán realizadas por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad en conjunto con Autopistas Urbanas (AUSA). El paso bajo nivel pasará por debajo de las vías del ferrocarril Sarmiento para lograr una mayor conectividad de ambos lados.

El ministro Pablo Bereciartua explicó que la infraestructura ya en construcción “mejorará la seguridad vial y agilizará la circulación de miles de vehículos y peatones entre ambos barrios”.

Nueva vía doble mano en Villa Luro con pasarelas y seguridad mejorada

El conducto se extenderá entre las avenidas Rivadavia y Bacacay, a pocos metros de la estación Villa Luro. Será una vía de doble mano con un carril de circulación en cada sentido y una altura de 4,30 metros que permitirá el paso de transporte liviano y pesado.

Para mejorar la seguridad de la zona, se instalarán cámaras de monitoreo y nueva iluminación con tecnología LED. Respecto al sistema hidráulico, se instalará una estación de bombeo dotada de grupo electrógeno para funcionar ante cortes de luz.

En la misma línea, se emplazarán pasarelas peatonales con escaleras y rampas para peatones y personas con movilidad reducida. A los lados se construirán calles de convivencia para el acceso de los vecinos a sus viviendas y comercios. Se sumará también una puesta en valor del espacio público al renovar mobiliario urbano y trabajos de forestación.

Características del nuevo túnel: todo lo que necesitas saber

Las especificaciones del nuevo túnel son las siguientes:

Doble sentido con 3,5 metros de ancho de cada carril

40 kilómetros por hora de velocidad máxima

Altura de 4,30 metros

Se sumará escaleras, rampas e iluminación

Puesta en valor de la zona

Nuevas cámaras de seguridad

Mejorará la circulación de vehículos al eliminar las barreras ferroviarias

Obras del túnel en Buenos Aires: drenaje, bombeo y espacios verdes

El proyecto incluye la creación de espacios verdes y áreas recreativas para los vecinos, promoviendo un entorno más saludable y accesible en la zona. Se espera que estas mejoras fomenten la convivencia.

Además, se prevé la implementación de un sistema de señalización moderno que guiará a los conductores y peatones, aumentando la seguridad y facilitando el tránsito en la nueva infraestructura.