Trenes Argentinos terminó con las obras de un nuevo puente ubicado en uno de los cruces con más tráfico de Buenos Aires. Se trata de un corredor vial en forma de “U” que pasa sobre las vías del tren para evitar que los conductores se detengan en las barreras ferroviarias.

Inauguran un nuevo puente en el conurbano

El paso se encuentra la localidad de Haedo en la calle Chile y cruza las vías del tren Sarmiento. Su construcción inició en 2022 y luego de tres años de trabajo ya está habilitado. Cuenta con un único sentido sur - norte que conecta sector clave de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Se trata de una construcción que agiliza el tránsito de la zona, ya que los conductores tienen paso libre por encima de los rieles El ancho de su calzada es de 4,5 metros y tiene una altura de 3,8 metros para garantizar el tránsito de vehículos livianos.

Para reducir al mínimo las interrupciones del tren y los vehículos, se utilizó un sistema modular prefabricado. Es decir, se basaron en piezas industriales que se montan al momento, lo que permite una instalación más veloz comparada al método tradicional de hormigón armado en el sitio.

Cuáles son las características del nuevo puente

El nuevo paso para los conductores que transiten el conurbano cuenta con las siguientes características:

Tipo modular prefabricado

Ancho de calzada de 4,5 metros

Altura máxima permitida de 3,8 metros. Solo podrá pasar el tránsito liviano categoría A20

Diseño de sentido único en forma de U, ideal para una rápida implementación

Todos los beneficios del nuevo puente

En la zona, el tren Sarmiento divide barrios y puede llegar a generar congestiones. El puente ayudará a cruza las vías con mayor facilidad y traerá otros beneficios como: