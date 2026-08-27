La ANSES continúa con el calendario de pagos de agosto y entró en la última etapa de los depósitos destinados a jubilados y pensionados de la Argentina .

Durante la última semana del mes, solo cobrarán quienes perciben haberes superiores al mínimo. La fecha del depósito dependerá de la terminación del DNI.

ANSES: quiénes cobran durante la última semana de agosto

Los pagos para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzaron el lunes 25 de agosto. En este sentido, ANSES organizó el cronograma agrupando los documentos según sus dos últimas terminaciones.

Los pagos para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzaron el lunes 25 de agosto y se extenderán. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock (editado con IA)

El calendario de la última semana de agosto quedó conformado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

De esta manera, los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo serán los únicos que recibirán sus depósitos en esta etapa del calendario.

Cuánto cobran los jubilados en agosto

Durante agosto, los haberes previsionales recibieron un aumento del 1,89%, de acuerdo con la actualización mensual vinculada a la variación del IPC.

El haber mínimo quedó establecido en $419.775,93.

Además, continúa vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones previstas.

Así, algunos de los montos de referencia de agosto son:

Jubilación mínima con bono: $489.775,93.

PUAM con bono: $405.820,74.

PNC por Invalidez y Vejez con bono: $363.843,15.

En el caso de quienes cobran por encima de la jubilación mínima, el refuerzo puede liquidarse de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido para este beneficio.

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES

Para saber cuándo corresponde el depósito, los jubilados deben tener en cuenta dos datos: el tipo de haber que perciben y la terminación de su DNI.

Quienes ya cobraron durante la primera parte del calendario fueron los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

En cambio, entre el 25 y el 31 de agosto cobrarán exclusivamente quienes superan ese monto , según las fechas asignadas por ANSES.

El último pago del mes está previsto para los documentos terminados en 8 y 9, que cobrarán el lunes 31 de agosto.