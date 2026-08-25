La plancha puede acumular con el uso restos de tela, suciedad y sarro que afectan tanto su deslizamiento como la salida de vapor. Si la base presenta manchas o los pequeños agujeros comienzan a obstruirse, existen métodos caseros que permiten recuperar su funcionamiento sin recurrir a productos demasiado abrasivos.

Lejos de las esponjas metálicas y de sustancias que pueden deteriorar el revestimiento, algunos elementos que suelen estar presentes en cualquier hogar pueden ayudar a remover la suciedad y mantener el electrodoméstico en mejores condiciones.

El ingrediente de cocina que ayuda a recuperar la base de la plancha

El bicarbonato de sodio puede utilizarse para tratar manchas y residuos adheridos a la superficie metálica. Su acción permite desprender parte de la suciedad sin necesidad de recurrir a elementos que puedan provocar rayones.

Para aplicarlo, hay que mezclar dos cucharadas de bicarbonato con una pequeña cantidad de agua hasta obtener una pasta.

Con la plancha completamente fría y desenchufada, se coloca sobre las zonas sucias y se frota suavemente con un paño o una esponja que no sea abrasiva.

Después, se retira la preparación con un paño húmedo y se seca bien la superficie antes de volver a utilizar el electrodoméstico.

Un ingrediente de cocina y otros métodos caseros permiten limpiar la base, destapar los orificios y recuperar su funcionamiento sin dañar el revestimiento. Imagen creada con IA - ChatGPT

El truco para destapar los pequeños agujeros de vapor

Para destapar los pequeños orificios de vapor y eliminar el sarro por completo, el vinagre blanco es la mejor opción. La técnica consiste en preparar una mezcla con partes iguales de agua y vinagre y utilizarla siguiendo las indicaciones del fabricante de la plancha.

Es importante consultar previamente el manual del electrodoméstico, ya que no todos los modelos permiten colocar vinagre en el depósito. Si está permitido, después del procedimiento conviene vaciar el tanque y realizar un ciclo únicamente con agua para eliminar posibles restos.

Pasta dental: el método casero para las manchas más leves

Otra alternativa para limpiar la base es utilizar una pequeña cantidad de pasta dental blanca tradicional, siempre sobre la plancha fría y desenchufada.

Se aplica una capa fina sobre la superficie y se frota delicadamente con un paño de algodón. Luego, se retiran completamente los restos con un paño húmedo y se seca la base.

La clave está en evitar cualquier elemento que pueda rayar el revestimiento: las esponjas metálicas, cepillos rígidos y productos demasiado abrasivos pueden terminar dañando la superficie y afectar el deslizamiento de la plancha sobre la ropa.

Con una limpieza periódica y utilizando métodos adecuados para cada modelo, es posible reducir la acumulación de residuos y mantener tanto la base como los conductos de vapor en mejores condiciones.