La ANSES ya estableció cuándo se acreditará la cuota de los Vouchers Educativos correspondiente a julio. El próximo pago tendrá dos fechas posibles, determinadas por el medio de cobro seleccionado por cada beneficiario al momento de acceder al programa.

Cuándo paga ANSES los Vouchers Educativos en agosto 2026

El calendario oficial contempla el depósito de la cuota de julio durante agosto y diferencia la fecha según el método utilizado para cobrar la prestación. De esta manera, los beneficiarios no tendrán que esperar hasta una única jornada para acceder al dinero.

Billeteras Virtuales: miércoles 26 de agosto de 2026.

Cuenta bancaria: jueves 27 de agosto de 2026.

ANSES ya estableció cuándo se acreditará la cuota de los Vouchers Educativos correspondiente a julio.

El monto se ubica alrededor de $20.000 por estudiante, aunque no existe una suma idéntica para todos los casos. El valor depende de la cuota informada por la institución educativa y de los topes establecidos por el programa.

La asistencia puede cubrir hasta el 50% de una cuota mensual de jornada simple.

El beneficio se calcula por cada estudiante que cumple las condiciones.

Una familia con varios hijos incluidos puede recibir más de un voucher.

Quiénes pueden recibir los Vouchers Educativos

El programa está destinado a madres, padres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años que concurren a instituciones privadas con al menos un 75% de aporte estatal. La asistencia alcanza a alumnos de los niveles inicial, primario y secundario.

Entre los requisitos figura una condición vinculada con los ingresos del hogar:

Edad máxima del estudiante: 18 años.

Límite de ingresos: 7 SMVM.

SMVM informado: $357.800.

Tope familiar: $2.504.600.

Las familias pueden revisar el estado de su trámite desde la plataforma oficial del programa utilizando su cuenta de Mi Argentina. El sistema permite comprobar si la solicitud fue aprobada, continúa en evaluación o fue rechazada y, en este último caso, conocer el motivo.

Si la observación corresponde a cuestiones académicas, el titular dispone de cinco días corridos para presentar un reclamo. El esquema de asistencia contempla pagos hasta diciembre de 2026 para quienes continúen reuniendo las condiciones exigidas.