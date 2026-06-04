Paro docente de 72 horas: anunciaron la medida de fuerza y no habrá clases en esta provincia. Foto (Archivo)

La actividad escolar en Tierra del Fuego vuelve a verse afectada por un nuevo paro docente que se extiende durante 48 horas y alcanza a establecimientos de toda la provincia. La medida fue impulsada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) luego de rechazar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

Además de la discusión por los haberes, el gremio también reclama cambios vinculados al financiamiento educativo y denuncia situaciones que, según sostiene, afectan a los trabajadores del sector. Mientras continúan las negociaciones, las clases permanecen suspendidas en tres de las principales ciudades fueguinas.

Paro docente en Tierra del Fuego: por qué suspenden las clases por 48 horas

El SUTEF convocó a un paro provincial por 48 horas entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio, que afecta el normal dictado de clases en toda Tierra del Fuego.

La decisión fue tomada luego de que el sindicato rechazara la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial en las últimas instancias de negociación.

El SUTEF convocó a un paro provincial por 48 horas entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio. (Foto: SUTEF) SUTEF

Entre los principales reclamos aparece un aumento que permita garantizar el acceso al Salario Mínimo, Vital y Móvil , además de otros pedidos vinculados a las condiciones laborales del sector docente.

Las demandas que sostiene el SUTEF en medio del conflicto salarial

El sindicato difundió públicamente los ejes centrales de su reclamo y ratificó la continuidad de las medidas de fuerza.

Entre las exigencias planteadas se encuentran:

Aumento salarial que garantice el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Sanción urgente de una Ley de Financiamiento Educativo.

Cese inmediato de descuentos salariales.

Desde la organización sindical señalaron que buscan visibilizar la situación económica que atraviesan los docentes y sostienen que las respuestas oficiales siguen siendo insuficientes.

Ushuaia, Río Grande y Tolhuin: dónde serán las movilizaciones del paro docente

Además de la suspensión de clases, el plan de lucha incluye movilizaciones y actividades en las tres ciudades más importantes de la provincia.

En Ushuaia, la convocatoria para la segunda jornada del paro fue fijada en la Escuela N.º 1.

En Río Grande, la concentración se realiza frente al Ministerio de Educación, en la intersección de Elcano y Lasserre.

Por su parte, en Tolhuin los docentes se reúnen en la Plaza Cívica. El gremio también confirmó la realización de ollas populares durante las actividades, una modalidad que ya se utilizó durante la primera jornada de protesta para acompañar a quienes participan de las medidas y reforzar la visibilización del conflicto educativo en Tierra del Fuego.