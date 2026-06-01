La Agencia de Seguridad Migratoria, bajo la dirección de Sebastián Pablo Seoane y adscrita al Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Alejandra Monteoliva, efectúa redadas migratorias y opera conforme a un riguroso plan de controles de pasaportes en fronteras y aeropuertos, a raíz de la aprobación del nuevo Decreto 366/2025 que pretende prevenir la llegada de migrantes irregulares o con antecedentes penales.

El ingreso al país se debe realizar con documentación que incluya un pasaporte válido y vigente. El Artículo 35 de la Ley de Migraciones N°25.871 establece las condiciones para el rechazo en la frontera de individuos que ingresan con un documento extranjero que no satisface las normativas legales actuales.

Confirmado y oficial | Argentina prohíbe el ingreso al país a las personas que quieran entrar con estos pasaportes (foto: archivo).

Pasaportes y documentación requerida para ingresar a la Argentina

Por otro lado, el Decreto 366/2025 en el Artículo 11° inciso c) establece que solo es posible eximir del pasaporte en el caso de que el extranjero cuente con otro documento de identidad o de viaje válido.

Según se especifica en el Artículo 5° del Anexo II, para ingresar a Argentina, la persona debe presentar en el control migratorio:

Pasaporte válido y vigente (emitido por la autoridad oficial del país de origen, que no esté vencido ni venza antes de salir del país y en condiciones óptimas, es decir, que no presente páginas faltantes, manchas o roturas y sea legible).

Documento de Identidad o Certificado de Viaje válido y vigente.

Ciertos países deberán presentar también visa.

Motivos por los que se rechaza la entrada a Argentina, incluso con pasaporte

Tal como indica el artículo de la Agencia de Seguridad Migratoria, las autoridades competentes en fronteras o aeropuertos procederán al “inmediato rechazo e impedirá el ingreso al territorio nacional a todo extranjero” que:

Que pretenda ingresar con documentación (pasaporte) destinada a acreditar la identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país;

Que manifieste que su motivo de ingreso encuadra en la categoría turista, en tanto la autoridad migratoria determine que no encuadra en lo normado por el artículo 24, inciso a) de la presente ley;

Sobre el cual pese una sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.

Verificado y oficial | Argentina impide el ingreso al país a las personas que quieran entrar con estos pasaportes (foto: archivo)

Quiénes no pueden ingresar a Argentina según la nueva Agencia de Seguridad Migratoria

En virtud de lo anterior, las autoridades nacionales no admitirán el ingreso de aquellas personas que hayan sido condenadas o tengan antecedentes, tanto en la República Argentina como en el exterior, en caso de haber cometido delitos que, según la legislación argentina, merezcan una pena privativa de la libertad igual o mayor a tres años.

En el caso de quienes deseen residir en el país, se les negará la entrada a las personas que no exhiban un documento que avale una oferta efectiva de trabajo.

Los últimos factores que impiden la entrada al territorio argentino son:

Haber sido sorprendidos en flagrancia por un delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa;

Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional;

Haber incurrido o participado en actividades terroristas, en actividades que propicien la violencia o ideas contrarias al sistema democrático, o pertenecer o haber pertenecido a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley N° 23.077;

Haber sido condenado, en la República Argentina o en el exterior, por haber promovido o facilitado, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el territorio argentino, o haber participado en su promoción o facilitación;

Haber ingresado o intentado ingresar en el territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por un lugar o en horario no habilitados al efecto;

Haber desnaturalizado los motivos de ingreso o admisión en el país, o bien cuando razones fundadas llevaren a la conclusión de que la autorización de ingreso o permanencia concedida hubiera sido motivada por la realización de actividades diferentes a las oportunamente invocadas, ya fueran de carácter lícito o no;

Haber egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición otorgada definitivamente;

Haber incumplido los requisitos de regularización migratoria exigidos por la ley migratoria.

material (pasaporte)

delitos

Qué países necesitan visa para entrar a la Argentina

Las naciones que requieren solicitar un visado para ingresar al territorio nacional, en función de los continentes, son:

América

Europa

Asia

África

Oceanía

Controles migratorios: información y capacitación para fronteras

Afganistán

Argelia

Angola

Benín

Botsuana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camerún

Chad

Comoras

Costa de Marfil

Eritrea

Esuatini

Etiopía

Gabón

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bisáu

Lesoto

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Malí

Mauricio

Mauritania

Mozambique

Namibia

Nigeria

República Centroafricana

República del Congo

República Democrática del Congo

Ruanda

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Tanzania

Togo

Uganda

Yibuti

Zambia

Zimbabue

Las nuevas medidas migratorias incluyen la posibilidad de elevar los requisitos de documentación para ciudadanos de ciertos países.

Esto busca fortalecer los controles y garantizar la seguridad nacional. Además, se prevé un incremento en la capacitación del personal migratorio para mejorar la identificación de documentos falsos. La formación se centrará en técnicas de verificación y análisis documental.

Asia y Medio Oriente