En esta noticia

Un nuevo paro docente dejará sin clases a miles de alumnos de los distintos niveles educativos. Si bien desde el sindicato apostaron por el diálogo, podrán tomar medidas de fuerza que afecten a los estudiantes.

Calendario escolar.Suspenden las clases el miércoles, jueves y viernes: todos los alumnos tendrán la semana libre
Fenómeno astronómico.Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 156 años

Nuevo paro docente: qué alumnos se verán afectados

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) reunió a sus 14 filiales en un Congreso Extraordinario Provincial en la espera de la reunión paritaria del lunes 8 de junio.

El sindicato resolvió mantener el diálogo con las autoridades y llegar sin paro a la próxima semana, fecha en donde se volverán a discutir cuestiones salariales y laborales.

Fuente: NAJUAN VARGAS

Sin embargo, ratificaron que un cese de tareas de 24 horas para el miércoles 3 de junio en coincidencia con los 11 años del primer movimiento “Ni Una Menos”.

En caso se apliquen descuentos salariales por la adhesión a esta medida de fuerza (se liquidan el mismo 4 de junio), llevarán adelante un paro docente total de 48 horas el jueves 4 y viernes 5.

Qué demandan los docentes

De cara a la negociación paritaria docente del 8 de junio, ADOSAC definió una serie de demandas. El principal reclamo está vinculado a una propuesta salarial que saque a los profesores de la línea de pobreza al incluir una cláusula gatillo y mecanismos de recomposición.

Te puede interesar

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado

Te puede interesar

Oficial: las autoridades visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o les darán de baja la prestación

En la misma línea, solicitarán un plan de trabajado y cronograma cruzado para abordar el proyecto pedagógico impulsador por el sector.

Otra de las exigencias es concretar una fecha de devolución de los descuentos salariales aplicados desde diciembre de 2025 por la participación en medidas de fuerzas.