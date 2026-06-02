Un nuevo paro docente dejará sin clases a miles de alumnos de los distintos niveles educativos. Si bien desde el sindicato apostaron por el diálogo, podrán tomar medidas de fuerza que afecten a los estudiantes.
Nuevo paro docente: qué alumnos se verán afectados
La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) reunió a sus 14 filiales en un Congreso Extraordinario Provincial en la espera de la reunión paritaria del lunes 8 de junio.
El sindicato resolvió mantener el diálogo con las autoridades y llegar sin paro a la próxima semana, fecha en donde se volverán a discutir cuestiones salariales y laborales.
Sin embargo, ratificaron que un cese de tareas de 24 horas para el miércoles 3 de junio en coincidencia con los 11 años del primer movimiento “Ni Una Menos”.
En caso se apliquen descuentos salariales por la adhesión a esta medida de fuerza (se liquidan el mismo 4 de junio), llevarán adelante un paro docente total de 48 horas el jueves 4 y viernes 5.
Qué demandan los docentes
De cara a la negociación paritaria docente del 8 de junio, ADOSAC definió una serie de demandas. El principal reclamo está vinculado a una propuesta salarial que saque a los profesores de la línea de pobreza al incluir una cláusula gatillo y mecanismos de recomposición.
En la misma línea, solicitarán un plan de trabajado y cronograma cruzado para abordar el proyecto pedagógico impulsador por el sector.
Otra de las exigencias es concretar una fecha de devolución de los descuentos salariales aplicados desde diciembre de 2025 por la participación en medidas de fuerzas.