Un nuevo paro docente dejará sin clases a miles de alumnos de los distintos niveles educativos. Si bien desde el sindicato apostaron por el diálogo, p odrán tomar medidas de fuerza que afecten a los estudiantes .

Nuevo paro docente: qué alumnos se verán afectados

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) reunió a sus 14 filiales en un Congreso Extraordinario Provincial en la espera de la reunión paritaria del lunes 8 de junio.

El sindicato resolvió mantener el diálogo con las autoridades y llegar sin paro a la próxima semana, fecha en donde se volverán a discutir cuestiones salariales y laborales.

Fuente: NA JUAN VARGAS

Sin embargo, ratificaron que un cese de tareas de 24 horas para el miércoles 3 de junio en coincidencia con los 11 años del primer movimiento “Ni Una Menos”.

En caso se apliquen descuentos salariales por la adhesión a esta medida de fuerza (se liquidan el mismo 4 de junio), llevarán adelante un paro docente total de 48 horas el jueves 4 y viernes 5.

Qué demandan los docentes

De cara a la negociación paritaria docente del 8 de junio, ADOSAC definió una serie de demandas. El principal reclamo está vinculado a una propuesta salarial que saque a los profesores de la línea de pobreza al incluir una cláusula gatillo y mecanismos de recomposición.

En la misma línea, solicitarán un plan de trabajado y cronograma cruzado para abordar el proyecto pedagógico impulsador por el sector.