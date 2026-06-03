Confirmaron un nuevo paro universitario de 48 horas, que se desarrollará a nivel nacional. En este marco, no habrán clases durante toda la jornada del miércoles 3 y jueves 4 de junio.

La medida de fuerza busca reclamar la apertura de paritarias, la recuperación salarial y el incremento del presupuesto destinado a las universidades.

Paro universitario de 48 horas: quiénes no tendrán clases

La medida de fuerza fue impulsada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), tras un plenario con representantes gremiales de diferentes provincias.

Entre los principales reclamos figuran la apertura de paritarias, la actualización de las becas estudiantiles y un aumento para las universidades y el sistema científico.

Paro nacional universitario.

De esta manera, el plan de lucha contempla un paro los días miércoles 3 y jueves 4 en todas las universidades nacionales.

La resolución fue comunicada mediante las redes sociales de FATUN y ATULP. El texto declara que de manera “unánime se determinó seguir fortaleciendo la unidad, solidaridad y organización para llevar adelante el plan de acción que consistirá en cuatro semanas de protesta y visibilización, con paro los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio, en todas las universidades nacionales del país”.

Además de suspender las actividades académicas, también se llevarán adelante movilizaciones, clases públicas y diferentes protestas impulsadas por las universidades.

El pedido de las univerisdades

Los gremios exigen el cuplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y una convocatoria urgente a paritarias, frente a una pérdida de un 52,1% del poder adquisitivo.

Además de la recomposición salarial docente, se exige el regreso de las becas estudiantiles, los fondos destinados a hospitales publicos y otros presupuestos vinculados a la educación terciaria.