El Gobierno nacional oficializó este jueves una medida clave para las empresas industriales beneficiarias del régimen de la Ley 19.640 en Tierra del Fuego.

Lo hizo a través de la Resolución 152/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. Habilitó la posibilidad de que las compañías reformulen sus proyectos de inversión productiva aprobados por el Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).

La normativa surge como una respuesta técnica a la modificación de las condiciones del sector. A principios de este año (mediante la Resolución 20/2026), se había dispuesto la reducción a cero de los aportes mensuales obligatorios que las empresas debían realizar al FAMP, debido a cambios en las condiciones tributarias y arancelarias que afectaban la competitividad de los bienes producidos. Esta quita de aportes generó la necesidad de que las empresas ajusten los proyectos que ya tenían en marcha.

Los puntos centrales de la reforma

Según el texto oficial, las empresas industriales (regularmente constituidas y con proyectos vigentes bajo la prórroga del régimen hasta 2038) podrán solicitar adecuaciones en dos ejes principales:

Montos de inversión: se permiten ajustes en las cifras originalmente comprometidas, siempre que se mantenga la finalidad de ampliar la matriz productiva.

Plazos de ejecución: las empresas podrán renegociar el cronograma de sus obras y desarrollos.

Cabe destacar que estas adecuaciones no podrán afectar los montos que ya se encuentran retenidos ni alterar el objetivo de mejorar la competitividad de la provincia.

Cómo son los plazos y las penalidades

Las compañías interesadas en readecuar sus planes de inversión deberán presentar su solicitud ante el Comité Ejecutivo del FAMP dentro de un plazo de 30 días hábiles . En caso de no hacerlo, o si el pedido es rechazado, la empresa estará obligada a cumplir con el compromiso original hasta su conclusión.

Por otro lado, la resolución establece un límite estricto para la ejecución de las inversiones: el plazo no podrá exceder los 48 meses desde la aprobación del proyecto. Aquellas sumas que hayan sido retenidas y no se inviertan en el tiempo y forma establecidos deberán ser integradas al fondo con intereses, calculados bajo la tasa activa del Banco Nación.

El régimen de Tierra del Fuego

El régimen de Tierra del Fuego, reafirmado por la Ley 19.640, apunta al desarrollo económico y la generación de empleo sostenible, pero también busca cumplir con el objetivo geopolítico de defender la soberanía nacional en el territorio austral .

Con esta nueva resolución, firmada por el Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, el Gobierno busca otorgar previsibilidad a las inversiones industriales en un contexto de cambios en la política tributaria nacional.