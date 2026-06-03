Tras el comienzo de la temporada de ciclones tropicales y lluvias fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) lanzó una alerta a la población por un tormentón que afectará al país durante los próximos días.

La época de huracanes ya se hace sentir en el hemisferio norte y los ciudadanos del territorio azteca deberán tomar todos los resguardos al respecto.

En este sentido, para las próximas jornadas se esperan fuertes precipitaciones en distintos estados del país, producto de la interacción de distintos fenómenos que podrían provocar estragos en las zonas en alerta.

Alerta en México por temporal de lluvias durante la primera semana de junio

A partir del miércoles, y durante los próximo días, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el golfo de México interaccionará con la onda tropical núm. 4, que se desplazará sobre el sureste del país y divergencia en altura, ocasionando lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en Tabasco.

Dichas lluvias podrán acompañarse con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

El pronóstico de precipitación total acumulada. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Por su parte, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México, en combinación con divergencia en altura, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán lluvias puntuales intensas en algunas regiones, como Jalisco, Chihuahua y Coahuila.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión en la Mesa Central aunado a divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

¿Cuáles son los estados del país que se verán afectados por las tormentas hasta el viernes?

El temporal de lluvias prevalecerá hasta el viernes sobre el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Concretamente, los estados que se verán afectados hasta el viernes son los siguientes:

Miércoles 3 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (sur), Puebla (centro, este y sur), Veracruz (centro), Oaxaca (norte, centro y sur) y Chiapas (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (este y noreste), Coahuila (oeste y noroeste), San Luis Potosí (oeste), Zacatecas (este y sur), Aguascalientes, Guanajuato (noroeste y sur), Colima (norte), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit (este), Durango (noreste, este y sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (sur), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche (suroeste) y Yucatán (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Hidalgo y Quintana Roo (norte).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sinaloa.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras : Chihuahua.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Jueves 04 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (norte), Puebla (sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Zacatecas (norte), Durango (noreste), Jalisco (sureste), Michoacán (norte y oeste), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte, centro y este).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (este), Aguascalientes, Colima, Guerrero (norte y centro), Morelos, Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco (sur) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sinaloa.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras : Chihuahua.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico del tiempo que regirá en México para el jueves 4 de junio. (Foto: SMN)

Viernes 05 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Tamaulipas (este y noreste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (centro, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Estado de México (noreste) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (centro y noreste), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste, centro y noreste), Guerrero (norte y centro), Morelos, Ciudad de México (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Sinaloa y Nayarit.

El Gobierno de México lanza alerta por temporada de huracanes

El 15 de mayo de 2026 inició la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico, mientras que en el océano Atlántico dio inicio el pasado 1 de junio.

Se trata de un tema de suma relevancia para la población y las autoridades, ya que al año impactan en promedio 5 en el territorio; 3 por el Pacífico y 2 por el Golfo de México y Mar Caribe.

Sus efectos en ocasiones pueden llegar a poner en peligro tanto la vida de las personas como sus bienes (casa, trabajo, escuela, hospital o sanatorio, energía eléctrica y agua potable, principalmente).

El gobierno de México cuenta con un Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), el cual es operado por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los boletines de alertamiento los emite la Dirección General de Protección Civil a los estados y municipios involucrados, además de que pueden ser consultados por la población general en el sitio preparados.gob.mx