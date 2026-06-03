Las autoridades migratorias de Brasil mantienen vigentes una serie de controles para los argentinos que desean ingresar al país, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos para quienes no cuenten con la documentación correcta.

En la mayoría de los casos, la Policía Federal de Brasil exige presentar un documento de identificación válido y actualizado para autorizar el ingreso al territorio, aunque existen distintas alternativas contempladas para los viajeros argentinos.

Además de los requisitos generales de identificación, las autoridades brasileñas también establecieron exigencias específicas para menores de edad y para quienes ingresen con vehículos particulares desde Argentina.

Brasil confirmó qué DNI no será aceptado para ingresar al país

Brasil exige a los ciudadanos argentinos presentar un documento de identidad válido y vigente para ingresar al territorio, de acuerdo con los controles migratorios aplicados en aeropuertos y pasos fronterizos.

Los viajeros pueden ingresar utilizando el DNI físico más reciente o un pasaporte vigente, siempre que la documentación se encuentre en buen estado y cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades.

La Policía Federal de Brasil advirtió que el DNI digital no es aceptado como documento de viaje para cruzar la frontera o realizar trámites migratorios de ingreso al país.

La medida afecta especialmente a quienes viajan por vacaciones, compras o turismo y creen que cualquier versión del DNI sirve para entrar al país vecino. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Por su parte, los documentos físicos anteriores al último ejemplar emitido también quedan invalidados, por lo que los viajeros deben verificar previamente cuál es la versión vigente antes de iniciar el viaje.

Los controles migratorios en Brasil serán más estrictos con argentinos

Brasil también reforzó algunos procedimientos destinados a agilizar y verificar el ingreso de turistas extranjeros que llegan desde distintos países de la región.

Entre las herramientas disponibles aparece un sistema opcional de prerregistro migratorio online que permite completar información antes de llegar a la frontera.

El formulario puede realizarse previamente al viaje y genera un código QR que facilita parte del proceso de ingreso ante las autoridades migratorias.

Las autoridades remarcan que este trámite no reemplaza los controles tradicionales y que todos los viajeros continúan obligados a presentar la documentación requerida al momento de ingresar al país.

Las autoridades remarcaron que todos los viajeros deben presentar documentación vigente y en buen estado al momento de cruzar la frontera. (Foto: Archivo)

Qué documentos necesitan los menores para entrar a Brasil

Los menores de edad que viajen desde Argentina también deben cumplir requisitos específicos establecidos por las autoridades migratorias brasileñas.

Además del documento de identidad o pasaporte vigente, puede ser necesario presentar documentación complementaria según las características del viaje.

Las autoridades pueden exigir el acta de nacimiento del menor y una autorización de viaje cuando no se encuentre acompañado por ambos padres o representantes legales.

Por ese motivo, se recomienda revisar toda la documentación antes de iniciar el traslado, ya que la falta de alguno de los requisitos puede generar demoras o impedir el ingreso al país.

Los requisitos para ingresar con autos argentinos a Brasil

Brasil también exige una serie de documentos obligatorios para los conductores argentinos que ingresen al país con vehículos particulares.

Los controles alcanzan tanto a la documentación personal como a la documentación del automóvil utilizada durante el viaje.

Entre los principales requisitos para circular en territorio brasileño aparecen:

Cédula verde física del vehículo.

Licencia de conducir vigente .

Seguro Mercosur impreso y actualizado.

Elementos de seguridad obligatorios.

Documentación del vehículo en buen estado y vigente.

Además, cuando el vehículo pertenece a otra persona, las autoridades pueden solicitar una autorización certificada o apostillada que habilite expresamente su utilización durante el viaje internacional.

Las autoridades brasileñas también recuerdan que no se permite circular con documentación vencida o con registros que no cumplan los requisitos exigidos para el ingreso y permanencia en el país.