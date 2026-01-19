Se endurecen las multas y le quitarán el auto a todos los conductores que cometan esta gravísima falta Fuente: Archivo

Las multas de tránsito en los controles viales en la provincia de Buenos Aires se encarecieron y, en los casos más graves, llegan a acercarse a los dos millones de pesos.

La sanción se aplica tras la última actualización en el valor de las multas, a través del costo de la UF (Unidad Fija) que se calcula en base al precio del litro de nafta premium.

Con la última suba, cada UF asciende a $ 1.807 aproximadamente, lo que llevó a disparar el costo de las infracciones.

Confirmado: multarán con $ 1.807.000 a quienes no cumplan con esta ley de tránsito

Una de las infracciones más graves, además de circular con la Verificación Técnica Vehicular vencida, es el exceso de velocidad en rutas o autopistas bonaerenses.

Los conductores que circulen con exceso de velocidad pueden enfrentar multas que van desde $ 271.050 y hasta $ 1.807.000, según la gravedad de la infracción y el criterio del juez de faltas, durante enero de 2026.

Circular a más de la velocidad permitida constituye una infracción grave, porque supone un riesgo elevado para la seguridad vial: reduce de forma notable la capacidad de reacción ante situaciones imprevistas, incrementa la distancia necesaria para frenar y aumenta considerablemente la probabilidad de protagonizar un siniestro vial.

El mismo valor de multa aplica para conducir con exceso de alcohol o drogas, así como para circular en contramano o por banquina.

El valor de todas las multas de tránsito en la Provincia

Con los nuevos valores de la Unidad Fija, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tendrán los siguientes valores:

Circular sin VTV: entre 100 y 300 UF ($180.700 a $542.100)

Superar la velocidad máxima : entre 150 y 1.000 UF ($271.050 a $1.807.000)

Conducir con exceso de alcohol o drogas : entre 200 y 1.000 UF ($361.400 a $1.807.000)

Circular en contramano o por banquina : entre 200 y 1.000 UF ($361.400 a $1.807.000)

Conducir con licencia suspendida: entre 150 y 500 UF ($271.050 a $903.500)

Exceso de ocupantes en el vehículo: entre 150 y 500 UF ($271.050 a $903.500)

Negarse a mostrar documentación: entre 100 y 300 UF ($180.700 a $542.100)

La falta que puede terminar con el auto secuestrado

Circular sin la VTV vigente no solo implicará una multa económica significativa ya que desde los controles provinciales aclararon que podrán retener el vehículo hasta que el conductor regularice la situación.

En este aspecto, es importante aclarar que la retención del vehículo por tener la VTV vencida puede ser aplicada por los agentes de tránsito según se determine en cada caso.