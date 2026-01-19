Se endurecen las multas y le quitarán el auto a todos los conductores que cometan esta gravísima falta

El Gobierno impone multas de tránsito para sancionar cualquier falta que cometa un conductor y así evitar cualquier accidente así mismos o a terceros. Sin embargo, transcurrido un lapso de tiempo, las multas vencen.

La falta de pago significa la acumulación de recargos, intereses y no podrán hacer trámite como renovar la licencia y hasta se podrá retener el vehículo. Ahora bien, desde febrero, muchos deudores podrían dejar de estar en esta situación de morosidad.

Adiós a las multas: desde diciembre perderán vigencia y no deberán pagarse en estos casos. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

¿Quiénes no tendrán que pagar las multas de tránsito y por qué?

La Ley Nacional de Tránsito señala que una multa de tránsito tiene una fecha de caducidad, a la que se llama prescripción. Una vez que pase este plazo estipulado, el organismo a cargo de la jurisdicción no podrá reclamar el pago.

Vale destacar que ese tiempo en que prescribe la penalización varía de acuerdo a la provincia en que se cometa la falta. Por ende, cada conductor deberá estar atento al lugar en que lo infraccionaron.

Una por una, cuándo prescribe las multas en cada provincia

Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)

Ciudad de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)

Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)

Chubut: 6 meses (faltas sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)

Catamarca: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Córdoba: 3 años (todas las faltas)

Corrientes: 2 años (todas las faltas)

Entre Ríos: 5 años (todas las faltas)

Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)

Jujuy: 5 años (todas las faltas)

La Pampa: 5 años (todas las faltas)

La Rioja: 5 años (todas las faltas)

Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Misiones: 5 años (todas las faltas)

Neuquén: 3 años (todas las faltas)

Río Negro: 5 años (todas las faltas)

Salta: 5 años (todas las faltas)

San Juan: 2 años (todas las faltas)

San Luis: 5 años (todas las faltas)

Santa Cruz: 2 años (leves), 5 años (graves)

Santa Fe: 2 años (leves), 5 años (graves)

Santiago del Estero: 2 años (leves), 5 años (graves)

Tierra del Fuego: 2 años (todas las faltas)

Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).

¿Qué son las faltas graves y leves?

La prescripción de la infracción también dependerá del tipo de falta que se haya cometido. En ese sentido, se dividen en leves y graves:

Faltas leves

La ley tiene en cuenta en este grupo a aquellos errores que no atentan contra la propia vida o la de otros, como por ejemplo:

Estacionar en doble fila;

Usar la bocina si no es en casos de urgencia o peligro

Excederse un 10% en kilómetros de la velocidad permitida

Circular en motocicleta sin el casco;

Faltas graves

Por otro lado, las graves sí tienen en cuenta las faltas que podrían comprometer la seguridad del mismo conductor o la de otros: