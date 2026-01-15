VTV rechazada: el requisito del parabrisas que pocos conocen y por el que te reprueban la Verificación Técnica

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un trámite obligatorio en todo el país, pero en 2026 entró en vigencia un cambio que ya está impactando en miles de conductores.

A partir de este año, los mecánicos y técnicos que realizan la inspección deben poner especial atención en el estado de los neumáticos, que pasó a ser uno de los motivos de rechazo más frecuente del trámite.

¿Qué punto de la revisión se volvió más estricto en la VTV?

El control que se endureció es el de los neumáticos. Durante la inspección, los técnicos verifican que las cubiertas no estén gastadas, deformadas ni dañadas.

Si se detecta que el dibujo está por debajo de lo permitido o que existe alguna deformación visible, el vehículo no aprueba la VTV y no puede recibir la oblea habilitante.

¿Qué condiciones deben cumplir ahora los neumáticos para aprobar?

Para que la VTV sea aprobada, los neumáticos deben:

Tener dibujo suficiente para asegurar agarre

No presentar grietas, cortes ni deformaciones

Estar en condiciones de uso seguras para circular en ciudad y ruta

Una sola cubierta en mal estado es suficiente para que la inspección resulte rechazada.

¿En qué casos el vehículo no obtiene la oblea?

El trámite no se aprueba cuando los técnicos detectan que los neumáticos están excesivamente desgastados o presentan fallas visibles que puedan comprometer la seguridad.

Aunque frenos, luces y suspensión estén en regla, el auto no podrá circular legalmente si las cubiertas no cumplen con los requisitos.

¿Qué debe hacer el conductor si la VTV es rechazada?

Si la inspección resulta negativa, el conductor deberá cambiar los neumáticos y volver a presentarse para una nueva verificación.

Hasta que no obtenga la oblea, el vehículo no puede circular y puede ser multado si es detenido en un control de tránsito.

¿Cuáles son los precios vigentes de la VTV en enero de 2026?

Con la última actualización del Ministerio de Transporte bonaerense, los valores son:

Motos: $ 38.801,03

Vehículos hasta 2.500 kg: $ 97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.604,64

Remolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.201

Remolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.302

Estos montos deben abonarse para poder realizar la inspección y obtener la oblea habilitante.

¿Por qué la verificación sigue siendo obligatoria para circular?

La VTV es un requisito legal que busca garantizar que los vehículos que circulan por calles y rutas estén en condiciones seguras. No contar con la oblea vigente puede derivar en multas, retención del vehículo y problemas con el seguro en caso de accidente.

Con el nuevo esquema, el estado de los neumáticos se convirtió en uno de los puntos más determinantes para poder circular sin inconvenientes.