Las multas de tránsito comenzaron 2026 con nuevos valores que, en los casos más graves, ya superan holgadamente el millón de pesos. Sin embargo, el impacto total de los aumentos todavía no se terminó de ver.

El motivo no está en una nueva decisión política sino en el mecanismo automático con el que se actualizan las sanciones, que combina ajustes periódicos con períodos de atraso y posibles saltos abruptos.

La clave para entender cuánto cuestan hoy las multas —y por qué podrían dispararse en marzo— es la Unidad Fija (UF), el parámetro que utilizan las principales jurisdicciones del país para calcular el valor de las infracciones.

Mientras que la Provincia de Buenos Aires ajusta bimestralmente y aplicó la suba el primero de enero, la Ciudad lo hace semestralmente y, en marzo próximo, los números podrían multiplicarse por dos o por 3.

Qué es la Unidad Fija y cómo funciona

Las multas no se fijan directamente en pesos. Cada infracción tiene asignada una cantidad de Unidades Fijas, y el monto final surge de multiplicar ese número por el valor vigente de la UF.

Esa unidad se actualiza en función del precio del combustible de mayor octanaje, con el objetivo de que las sanciones no queden desactualizadas frente a la inflación.

El sistema es automático, pero no se actualiza al mismo ritmo en todos los distritos. Esa diferencia explica por qué hoy conviven valores muy distintos y por qué se anticipa un nuevo ajuste fuerte.

La suba de enero en la Provincia

En la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Fija se actualiza de manera bimestral. Para el período enero–febrero de 2026, el valor quedó establecido en $1.807, tras un aumento del 5,6% respecto del último bimestre de 2025.

El cálculo se realiza tomando como referencia el precio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata.

Con ese valor, las multas provinciales ya alcanzan cifras muy elevadas. Un exceso de velocidad puede costar entre $271.050 y $1.807.000, según la gravedad. No usar casco o cinturón de seguridad implica sanciones que van de $90.350 a $180.700, mientras que infracciones graves como circular sin VTV o conducir bajo los efectos del alcohol pueden llevar el monto hasta el máximo previsto.

El esquema bimestral hace que los aumentos sean frecuentes, pero más graduales: el impacto del combustible se traslada de forma escalonada.

El atraso en la Ciudad y el riesgo de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el sistema es distinto. La Unidad Fija se actualiza de manera semestral. El último ajuste se aplicó en septiembre de 2025 y fijó la UF en $798,51, valor que se mantiene vigente y seguirá así hasta marzo de 2026.

Desde entonces, el precio de la nafta siguió subiendo, pero ese incremento todavía no se reflejó en las multas. El resultado es un desfasaje: hoy las sanciones parecen relativamente “estables”, pero acumulan aumentos pendientes.

Con la UF actual, no usar el cinturón o usar el celular al volante ronda los $79.851, mientras que las infracciones más graves escalan a cientos de miles o algunos millones de pesos, según la cantidad de unidades aplicadas.

El punto crítico llegará con la próxima actualización. Si el nuevo valor de la Unidad Fija incorpora de una sola vez todo el aumento acumulado del combustible desde septiembre, el ajuste podría ser muy fuerte.

En términos técnicos, la UF podría duplicarse o incluso acercarse a triplicarse, lo que implicaría que una misma infracción pase a costar el doble o más de un día para el otro.

