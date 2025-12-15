Se endurecen los controles de tránsito: meterán presos a quienes tengan estas licencias de conducir. Foto: Archivo

La licencia de conducir es un documento esencial que habilita a manejar por todo el territorio argentino, por lo que es necesario tenerlo actualizado en cada control de tránsito. No obstante, hay algunos carnets que pueden significar una grave multa y hasta la prisión.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio a conocer un caso ocurrido en Río Negro, en donde un conductor quedó preso y ahora enfrenta gravísimos cargos judiciales por presentar un carnet falso.

Cambian los controles de tránsito: meterán presos a los conductores que no presenten la licencia original

Los agentes de tránsito pueden iniciar un proceso penal contra conductores que tengan licencias de conducir truchas. No solo deberán pagar una multa de $ 1.700.000, sino que hasta podrían ir presos.

El caso que que inspiró la medida ocurrió en la ciudad de Cipoletti, Río Negro, y que involucró a un hombre de 55 años, el cual había sido parado por un control del Destacamento Especial Seguridad Vial de Puente 83, en la Ruta Provincial 65.

En ese instante, un representante del Ministerio Público Fiscal señaló que esta persona mostró un documento adulterado como licencia de conducir y que no había emitido el Municipio. Sus datos no figuraban en los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los cargos que podés enfrentar por tener una licencia trucha

A partir de esta irregularidad, el conductor enfrenta una causa de “Falsificación de documentos en general”, la cual está en el Artículo 292 del capítulo III del Código Penal. En dicho apartado, se especifican los años de prisión que puede afrontar:

Si es un instrumento, podría ser reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años

Si es un instrumento privado, sería de seis meses a dos años.

¿Cómo saber si una licencia de conducir es falsa?

Una licencia de conducir diferentes elementos con los que se puede verificar su autenticidad. Precisamente, todos los carnets lo tienen cuando se emiten por agencias de tránsito oficiales. Estos aspectos son:

Datos personales completos.

Número de insumo único asignado mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

Tinte UV visible bajo luz ultravioleta en ambas caras.

Código de seguridad individual.

De esta forma, cuando un agente de control de tránsito inspecciona una Licencia Nacional de Conducir y detecta la falta de alguno de los elementos de seguridad obligatorios, se constata su falsificación y se inicia inmediatamente el procedimiento correspondiente para imponer las sanciones al conductor que la presentaba.

Por su parte, las infracciones de esta naturaleza conllevan una multa de $ 1.700.000 y la retención preventiva del vehículo —sea automóvil o motocicleta— a cargo del personal interviniente, lo que impide que el conductor continúe circulando.