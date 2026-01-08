Se endurecen los controles de tránsito y los conductores deberán pagar más de $ 1.5 millones de multa si cometen esta infracción Fuente: PBA

Con la llegada de la temporada 2026 y el aumento del tránsito en rutas y autopistas, las autoridades reforzaron los controles de seguridad vial. Uno de los puntos clave es contar con los cinturones de seguridad correspondientes en todas las plazas del vehículo, ya que puede generar una falta y derivar en multas elevadas.

En la provincia de Buenos Aires, no usar el cinturón se considera una infracción grave. Los conductores y pasajeros que incumplan esta norma podrán recibir sanciones según la escala vigente.

¿Quiénes pueden recibir una multa por no usar el cinturón de seguridad?

La sanción alcanza tanto al conductor como a los pasajeros que no lleven el cinturón correctamente colocado. La obligación rige para:

Autos particulares

Pick-ups y utilitarios

Taxis, remises y vehículos de transporte privado

¿Cuánto cuesta la multa por no usar el cinturón en Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires, la multa por no utilizar el cinturón de seguridad es de:

100 UF, equivalentes a $ 79.851

El valor surge del sistema de Unidades Fijas (UF), que se actualiza de forma periódica según el precio de la nafta premium informado por el ACA.

¿Por qué es obligatorio el cinturón en todas las plazas del vehículo?

El cinturón de seguridad es uno de los elementos más efectivos para reducir lesiones graves y muertes en accidentes de tránsito. Su uso:

Evita impactos contra el interior del auto

Reduce el riesgo de expulsión del vehículo

Disminuye la fuerza del golpe en choques frontales y laterales

Por eso, la ley exige su utilización también en los asientos traseros, donde suele haber menor cumplimiento.

¿Qué otras infracciones de tránsito tienen multas elevadas en Buenos Aires?

Además del cinturón de seguridad, estas son algunas de las faltas más comunes y sus valores máximos:

Estacionar en rampas o espacios para personas con discapacidad: $ 239.553 (300 UF)

Circular con la patente tapada: $ 798.510 (1000 UF)

Pasar un semáforo en rojo: hasta $ 1.197.765 (1500 UF)

Conducir bajo los efectos del alcohol: hasta $ 1.597.020 (2000 UF)

Exceder los 140 km/h: hasta $ 3.194.040 (4000 UF)

Las sanciones se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza periódicamente según el precio del combustible.

¿Cómo consultar si tengo multas de tránsito en Buenos Aires?

Para verificar si hay infracciones registradas, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al Registro de Infractores de la provincia de Buenos Aires.

Elegir la búsqueda por patente o DNI.

Revisar el detalle de las multas.

Seleccionar una opción de pago y descargar el cupón correspondiente.

El sistema permite ver tanto multas impagas como el estado actualizado del conductor.