Adiós a la publicidad en las calles | El Gobierno de la CDMX comenzará a suspender espectaculares y megapantallas que no acrediten permisos.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el reforzamiento de los operativos de verificación a medios publicitarios de gran formato, una medida que podría derivar en la suspensión de espectaculares, megapantallas y muros publicitarios que no cuenten con la documentación requerida para operar legalmente.

A través de un comunicado, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) informó que estas acciones forman parte de una estrategia para mantener el ordenamiento urbano y garantizar que las estructuras destinadas a la publicidad exterior cumplan con las normas vigentes en la capital del país.

omo resultado de estas acciones, se hizo la colocación de 43 sellos de suspensión de actividades en 50 vallas y 2 pantallas. INVEA

INVEA revisará permisos y licencias en toda la Ciudad de México

El organismo detalló que los operativos se realizan en coordinación con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), con el objetivo de verificar que los medios publicitarios cuenten con las licencias y autorizaciones necesarias para comercializar espacios de publicidad.

Según el boletín oficial, personal especializado lleva a cabo inspecciones en puntos estratégicos de la ciudad para corroborar que espectaculares, mega pantallas y muros publicitarios operen dentro del marco legal.

La intención, señaló el instituto, es garantizar que estas estructuras sean seguras y cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad local.

También iniciaron la reposición de 4 sellos en 5 vallas adicionales de diversos medios publicitarios instalados de manera irregular INVEA

Los anuncios que no acrediten documentos podrán ser suspendidos

El INVEA advirtió que cuando los responsables de los medios publicitarios no puedan acreditar los documentos solicitados durante las visitas de verificación, se aplicarán medidas cautelares y los correspondientes sellos de Suspensión de Actividades.

Las autoridades precisaron que estas acciones se implementan de manera permanente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Suspensiones y multas: los anuncios que no acrediten documentos podrán ser suspendidos. INVEA

Además, hicieron un llamado a las empresas publicitarias a respetar las reglas de funcionamiento para comercializar publicidad, al tiempo que reiteraron que el objetivo es fortalecer la certeza jurídica, la transparencia y mejorar la imagen urbana de la capital.

"Como resultado de estas acciones, se hizo la colocación de 43 sellos de suspensión de actividades en 50 vallas y 2 pantallas, así como la reposición de 4 sellos en 5 vallas adicionales de diversos medios publicitarios instalados de manera irregular“, informó el INVEA.