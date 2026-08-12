Mantener los lentes de ver limpios siempre es esencial para preservar la buena visibilidad y evitar que la suciedad, las huellas dactilares y la grasa se acumulen sobre los cristales.

Entre los trucos caseros por los que puede optarse para preservar esto aparece el de rociar vinagre blanco sobre las lentes para dejarlos así libres de residuos.

Rociar vinagre sobre anteojos y gafas: para qué sirve

El vinagre blanco contiene ácido acético y suele utilizarse en tareas de limpieza doméstica. En el caso de los anteojos, puede emplearse diluido con agua para ayudar a remover marcas, suciedad superficial y ciertos residuos que pueden quedar sobre los cristales.

Este truco permite utilizar las propiedades limpiadoras del vinagre para conseguir una superficie más limpia y transparente.

Además, una limpieza frecuente permite retirar partículas que puedan afectar la visión o generar molestias al usar los anteojos.

El vinagre diluido con agua permite limpiar a fondo los anteojos de ver.

Cómo se aconseja usar el vinagre para limpiar anteojos y gafas

Una de las recomendaciones es no rociar vinagre puro sobre los cristales, sino diluirlo en agua y aplicar la solución de forma moderada.

Luego los lentes deben enjuagarse y secarse utilizando un paño de microfibra limpio que esté destinado únicamente a la limpieza de los anteojos.

Cada cuánto se aconseja limpiar los anteojos

La frecuencia dependerá del uso y de la cantidad de suciedad que acumulen. Si presentan huellas, grasa, polvo o manchas que dificultan la visión, lo conveniente es limpiarlos.

El objetivo principal es mantener los cristales libres de residuos, pero sin deteriorar sus tratamientos.

Consejos para evitar que los anteojos y gafas se ensucien

Además de limpiarlos correctamente, algunos hábitos cotidianos pueden ayudar a mantener los lentes en mejores condiciones durante más tiempo, como