Walmart confirmó un nuevo ajuste en los carritos que sus empleados usan para armar pedidos online, luego de que uno de estos elementos golpeara a un menor dentro de una tienda . En simultáneo, la cadena oficializó un plan de remodelación que alcanzará a más de 650 locales en todo Estados Unidos.

La compañía distribuyó la novedad a través de un memo interno dirigido a sus empleados. Walmart ya había modificado las reglas de estos carritos en mayo, cuando redujo la cantidad de contenedores que se cargan en cada unidad.

¿Qué cambia en los carritos de Walmart?

La empresa comenzó a distribuir ruedas nuevas para los carritos de fulfillment, con el objetivo de mejorar su maniobrabilidad y la visibilidad dentro de los pasillos. Además, actualizó la instrucción para los empleados: deben empujar el carrito cuando tienen visión clara del camino y jalarlo solo cuando la visibilidad es limitada.

Esta norma reemplaza una directiva anterior que obligaba a jalar los carritos en todos los casos, una exigencia que generó quejas entre los trabajadores por el riesgo de lesiones. El reclamo derivó en conversaciones con OSHA, el organismo de seguridad laboral de Estados Unidos.

La compañía distribuyó la novedad a través de un memo interno dirigido a sus empleados.

¿Qué locales se remodelan y qué incluye el plan?

El plan de renovación abarca más de 650 Supercenters y Neighborhood Markets distribuidos por todo el país. En Pennsylvania se confirmaron 32 tiendas, cuatro de ellas ubicadas en la región de Philadelphia, en los condados de Montgomery y Berks.

Las remodelaciones apuntan a modernizar la experiencia de compra con nuevos diseños de sala de ventas, tecnología actualizada y mayor atención personalizada en las cajas, con una reducción de puestos de autoservicio en varias ubicaciones. Entre las mejoras previstas se incluyen: