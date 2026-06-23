América Latina acaba de recibir una noticia sin precedentes. El gobierno de Estados Unidos anunció de manera oficial la construcción de una base naval y militar de última generación en el puerto del Callao, el principal acceso marítimo de Perú.

La inversión supera los 1.000 millones de dólares y abarca desde la modernización de la infraestructura hasta la incorporación de sistemas de vigilancia y proyección de fuerza de vanguardia.

La decisión no es casual. Se produce en un contexto de creciente disputa por la influencia en la región entre Washington y potencias extrahemisféricas como China y Rusia, cuya presencia económica y diplomática se multiplicó en el continente durante la última década.

EE.UU. construirá una base militar en el puerto del Callao: la inversión de US$ 1.000 millones que cambia el mapa estratégico de América Latina. Fuente: Shutterstock

El Callao: por qué este puerto convierte a Perú en el corazón de la nueva estrategia de Estados Unidos

La elección del Callao no es producto de la casualidad diplomática sino de una lógica estratégica impecable.

Situado a escasos kilómetros de Lima, este puerto moviliza más del 70 % del comercio exterior del país y constituye un nodo neurálgico en las rutas que conectan Sudamérica con Asia.

Quien controla ese punto controla, en buena medida, el flujo de mercancías y la información de inteligencia que circula por el flanco occidental del continente.

Desde una base operativa en el Callao, la Armada de los Estados Unidos podría desplegar activos navales en cuestión de horas hacia cualquier punto del Pacífico Sur, supervisar el tráfico marítimo entre canales y proyectar capacidad disuasoria frente a cualquier actor que intente expandir su influencia en aguas sudamericanas.

En ese sentido, el proyecto trasciende la simple cooperación: se trata de un reposicionamiento estructural de Estados Unidos en un teatro de operaciones que, hasta ahora, permanecía relativamente al margen de su presencia militar directa.

Para Perú, la ecuación tiene sus propias aristas. La instalación eleva de inmediato el perfil estratégico del país ante la comunidad internacional, atrae inversión en infraestructura y tecnología, y refuerza los vínculos de seguridad con la primera potencia militar del mundo.

Base militar de Estados Unidos en el Callao: Perú se convierte en una pieza clave de la estrategia de seguridad en América Latina. Fuente: FreePik

1.000 millones de dólares en tecnología militar: qué incluye la inversión que cambiará la región

Según fuentes vinculadas con el proyecto, el plan contempla tres grandes ejes de desarrollo. El primero apunta a la modernización integral de la infraestructura portuaria: diques secos capaces de albergar destructores y buques de asalto anfibio, sistemas de carga de combustible de alta velocidad y plataformas de mantenimiento para aeronaves embarcadas. El segundo eje se orienta hacia la inteligencia y la vigilancia.

La base incorporará radares de largo alcance, sensores submarinos y centros de procesamiento de datos que permitirán monitorear en tiempo real el movimiento de embarcaciones a lo largo de miles de kilómetros de costa pacífica .

El tercer eje aborda la interoperabilidad: el complejo servirá como hub de entrenamiento conjunto para fuerzas navales latinoamericanas aliadas de Estados Unidos, consolidando una red de seguridad cooperativa que va mucho más allá de las fronteras peruanas.

En conjunto, los tres ejes configuran una instalación que, una vez operativa, transformará el perfil militar del Pacífico Sur de manera duradera.

El nuevo orden que nadie pidió: cómo reaccionará el resto de América Latina ante este movimiento

Mientras algunos gobiernos latinoamericanos observan el anuncio con una mezcla de cautela y alivio —por interpretar la presencia estadounidense como un contrapeso frente a Rusia y China—, otros lo reciben con abierta preocupación por las implicancias que puede tener sobre la autonomía soberana del continente.

Venezuela, Nicaragua y Cuba ya anticiparon críticas. Desde su perspectiva, la instalación representa una extensión del poder imperial en suelo latinoamericano y una amenaza directa a los principios de no intervención que, al menos en la letra, rigen las relaciones interamericanas.

Sin embargo, el impacto más profundo quizás no se mida en declaraciones diplomáticas sino en decisiones de inversión. La presencia de una base naval estadounidense en el Callao podría desincentivar proyectos de infraestructura chinos en la región —como los megapuertos financiados por Beijing en Chile, Ecuador y la propia Perú—, alterando flujos de capital que, hasta hoy, apuntaban hacia el este.

En definitiva, lo que Estados Unidos está construyendo en el Callao no es solo un complejo militar: es un argumento de acero y tecnología en el debate sobre quién moldeará el futuro de América Latina.