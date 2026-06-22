Es un hecho: Estados Unidos y Canadá no dejarán ingresar ni salir del país a los mexicanos que posterguen este trámite. (Representación creada con IA)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos y Canadá exigen que los viajeros mexicanos cuenten con un pasaporte vigente al momento de ingresar a sus territorios. Por ese motivo, quienes posterguen la renovación de este documento podrían enfrentar inconvenientes para abordar vuelos internacionales o completar sus trámites migratorios.

Aunque se trata de una norma vigente desde hace años y no de una disposición reciente, muchos viajeros desconocen que un pasaporte vencido pierde validez para fines de viaje internacional, incluso cuando la persona cuenta con una visa o autorización de viaje aprobada.

Antes de planificar unas vacaciones, un viaje de negocios o una visita familiar, conviene verificar la fecha de vencimiento del pasaporte y revisar los requisitos específicos del país de destino para evitar contratiempos de último momento.

Atención: qué ocurre si un mexicano intenta viajar con el pasaporte vencido

Para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos mexicanos deben contar con un pasaporte vigente y, según el caso, una visa estadounidense o una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC). Un pasaporte vencido no es válido para ingresar al país.

Existe un detalle importante que suele generar confusión. México forma parte del denominado “Six-Month Club” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Esto significa que los ciudadanos mexicanos están exentos de la regla que exige tener seis meses adicionales de vigencia en el pasaporte después de la fecha prevista de salida.

Antes de planificar unas vacaciones, un viaje de negocios o una visita familiar, conviene verificar la fecha de vencimiento del pasaporte. ChatGPT

En la práctica, esto quiere decir que el documento únicamente debe mantenerse vigente durante el período del viaje previsto. Sin embargo, si el pasaporte ya venció, no podrá utilizarse para ingresar al país.

También es recomendable consultar previamente con la aerolínea, ya que algunas compañías aplican criterios de verificación adicionales relacionados con la vigencia de los documentos antes de permitir el embarque.

Un requisito similar existe para los viajes hacia Canadá. Los ciudadanos mexicanos necesitan contar con una visa canadiense o con una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) vigente, dependiendo de su situación particular y del medio de transporte utilizado.

La condición que puede impedir abordar un vuelo hacia Canadá

Desde febrero de 2024, Canadá implementó requisitos más estrictos para los viajeros mexicanos. Algunas personas pueden solicitar una eTA, mientras que otras deben tramitar una visa de visitante.

Sin embargo, independientemente del permiso migratorio utilizado, el requisito común es disponer de un pasaporte mexicano vigente.

Esto se debe a que la eTA está vinculada directamente al número de pasaporte del titular. Su vigencia puede extenderse por un máximo de cinco años o hasta que el pasaporte expire, lo que ocurra primero.

Por ese motivo, cuando una persona renueva su pasaporte debe tramitar una nueva eTA asociada al documento actualizado. Si el pasaporte vence, la autorización deja de ser útil para viajar.

Requisitos básicos para mexicanos que viajan a Estados Unidos o Canadá

Antes de organizar un viaje internacional, las autoridades recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación necesaria:

Pasaporte mexicano vigente para todo el período del viaje.

Visa estadounidense o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) para ingresar a Estados Unidos, cuando corresponda.

Visa canadiense o eTA vigente para ingresar a Canadá, según el caso.

Verificación previa de los requisitos establecidos por la aerolínea .

Revisión de la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o reservar servicios turísticos.

Mantener los documentos actualizados puede evitar retrasos, cancelaciones de viaje y problemas al momento de abordar o cruzar un control migratorio.