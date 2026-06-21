<p>El emocionante encuentro entre Suiza y Canadá está programado para el miércoles 24 de junio, a las 16:00 horas (hora Argentina), en el BC Place Stadium. Este partido marcará el desenlace de la fase de grupos del Mundial, donde ambas selecciones buscan finalizar en la cima de su grupo.</p><p>Con ambos equipos ostentando un invicto en lo que va del torneo y acumulando cuatro puntos, Canadá se posiciona en la primera colocación gracias a una favorable diferencia de goles. Este crucial enfrentamiento será determinante para definir quién avanza a la etapa eliminatoria desde el primer lugar del grupo.</p><p>Suiza comenzó su andanza en el campeonato con un empate 1-1 frente a Qatar, rendimiento que le permitió iniciar con un punto. Sin embargo, en su siguiente partido tuvo una notable mejora, logrando una contundente victoria por 4-1 sobre Bosnia.</p><p>Por otro lado, Canadá también se presenta sin derrotas. En su primera salida empató 1-1 contra Bosnia, dejando buenas impresiones. Su desempeño mejoró considerablemente en la segunda jornada, donde arrasaron con Qatar, ganando 6-0.</p><h5>Camino hacia los dieciseisavos de final</h5><p>Al concluir la fase de grupos, el equipo que termine liderando el grupo B se medirá contra el tercer clasificado de alguna de las zonas E, F, G, I o J. Mientras que el segundo enfrentará al segundo del Grupo A. La selección que avance como mejor tercero dependerá de su posición final y la clasificación de los equipos en otras zonas.</p><h5 style=‘margin-top: 20px;’>Horario de Suiza y Canadá, según país</h5>Argentina: 16:00 horasColombia y Perú: 14:00 horasHonduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horasVenezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas