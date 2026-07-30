La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a recordar la importancia de tramitar la Certificación Negativa, un documento que permite acreditar que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes o actividades laborales dentro de los registros del organismo.

Se trata de una constancia que puede resultar indispensable para realizar diversos trámites y solicitar beneficios estatales, por lo que el organismo público recomienda obtenerla cuando sea requerida.

Cómo tramitar la Certificación Negativa de ANSES paso a paso

La gestión puede realizarse de manera totalmente gratuita y sin necesidad de asistir a una oficina. Para obtener la Certificación Negativa solo es necesario ingresar en el portal oficial ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES.

El procedimiento consiste en:

Ingresar el número de CUIL o CUIT.

Seleccionar el período que se desea consultar, con un máximo de los últimos seis meses.

Completar el código de verificación de seguridad.

Presionar la opción “Consultar”.

Descargar el certificado en formato PDF, si corresponde.

El documento se emite en pocos segundos y puede utilizarse para presentarlo ante organismos públicos, bancos o instituciones que lo soliciten.

Qué información acredita este certificado de ANSES

La Certificación Negativa confirma que el titular no registra determinadas situaciones dentro de la base de datos del organismo público . Entre ellas, informa si:

No posee declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia.

No registra aportes como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.

No cobra jubilaciones, pensiones u otras prestaciones previsionales vigentes.

No percibe Asignaciones Familiares, Prestación por Desempleo, AUH o Asignación por Embarazo.

No recibe Becas Progresar ni otros programas administrados por ANSES.

Figura o no como Monotributista Social.

Tiene registrada una obra social vinculada a su situación previsional.

Esta información suele ser requerida para demostrar que una persona no percibe beneficios incompatibles con otras ayudas o programas sociales.

ANSES recordó cómo tramitar la Certificación Negativa gratis: para qué sirve, quiénes la necesitan y cuánto dura. Fuente: ANSES

Para qué sirve la Certificación Negativa y cuánto tiempo tiene validez

Este certificado suele ser un requisito para acceder a subsidios, programas sociales, becas, trámites municipales, provinciales o nacionales, además de ser solicitado por entidades bancarias y otras instituciones que necesitan verificar la situación previsional o laboral de una persona.

Un aspecto importante es que la Certificación Negativa tiene una vigencia de 30 días desde la fecha de emisión. Una vez vencido ese plazo, deberá generarse nuevamente para que la información refleje la situación actual del solicitante.