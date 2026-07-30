Tras el paso del Día de la Independencia, los argentinos se preguntan cuándo será el próximo feriado. Si bien el calendario marca el 17 de agosto como el próximo asueto a nivel nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , un feriado local en la provincia de Buenos Aires armará un fin de semana largo de 3 días durante el inicio del próximo mes.

Se trata del lunes 3, una fecha ideal para realizar una última escapada en la previa del regreso a clases tras el fin de las vacaciones de invierno.

Decretan feriado el lunes 3 de agosto y habrá un fin de semana largo

El asueto local conmemorará el aniversario fundacional del parido de Quequén, una ciudad ubicada al sureste de la provincia de Buenos Aires que cumple 172 años desde su fundación. Durante la fecha también se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y actos oficiales a cargo de las autoridades

Se realizará un acto protocolar el lunes 3 en la Plaza de los Niños, frente a la Capilla de Merced. Los otros festejos populares se realizarán el sábado 8 y domingo 9 desde las 14:00 en la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde habrá música, gastronomía, emprendedores y actividades gratuitas.

Montaje EC

El cierre del domingo estará a cargo diversos artistas de Quequén y Necochea como Metaguacha, Leaonel Carli, entre otros. También, habrá juegos inflables, parque de diversiones y el espectáculo infantil Canapé de Polenta.

De esta manera, el lunes no laborable podrá ser aprovechado por los trabajadores municipales y empleados bancarios. Quienes presten servicios en el sector privado será opcional según empleador.

¿Cuáles son los feriados en Argentina en 2026?

El calendario oficial de feriados del corriente año señala las siguientes fechas: