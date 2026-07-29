Encontrar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires por menos de u$s 30.000 sigue siendo posible, aunque cada vez resulta más difícil.

Un relevamiento sobre publicaciones vigentes en los principales portales inmobiliarios muestra que la mayor parte de la oferta se concentra en Balvanera, Constitución y San Cristóbal, barrios donde todavía aparecen unidades dentro de ese presupuesto, generalmente monoambientes de pequeñas dimensiones y edificios de varias décadas de antigüedad.

Un segmento cada vez más reducido

Tras varios meses de recuperación de las escrituras y de estabilización de los precios en dólares, la oferta de departamentos por debajo de los u$s 30.000 continúa achicándose.

Hoy ese segmento representa una porción muy pequeña del mercado y está integrado, principalmente, por inmuebles usados de baja superficie, propiedades para reciclar o unidades ubicadas en edificios antiguos.

Los especialistas del sector coinciden en que estos valores suelen responder a una combinación de factores: estado de conservación, necesidad de realizar reformas, distribución poco funcional, ubicación dentro del edificio (internos o por escalera), antigüedad o situaciones particulares de la operación. En algunos casos también se trata de ventas de sucesiones o inmuebles que buscan una comercialización rápida.

Además, muchas publicaciones corresponden a avisos que permanecen poco tiempo activos o que se actualizan con frecuencia, por lo que la disponibilidad puede variar de un día para otro.

Balvanera: la mayor concentración de oportunidades

Balvanera aparece entre los barrios con más publicaciones de departamentos por debajo de los u$s 30.000.

Qué se encuentra

Tipologías predominantes: monoambientes y algunos departamentos de dos ambientes muy pequeños.

Superficie habitual: entre 18 y 28 m².

Estado: algunos requieren refacciones parciales.

Apto vivienda: la mayoría sí.

En este barrio predominan edificios construidos hace varias décadas, con unidades internas o de dimensiones reducidas. Cuando los valores se ubican cerca del piso del mercado, suele tratarse de inmuebles con cocina y baño originales o que necesitan trabajos de actualización.

La condición de apto crédito no es una característica general y depende de cada propiedad.

Constitución: departamentos económicos y proyectos en pozo

Constitución concentra otra parte importante de la oferta económica de la Ciudad. El portal Zonaprop registra cientos de publicaciones ordenadas por precio y, dentro de ellas, aparecen desarrollos desde valores inferiores a los u$s 30.000 para el anticipo de compra, además de departamentos usados cercanos a ese rango.

Qué se encuentra

Tipologías: principalmente monoambientes ; también algunos departamentos de dos ambientes.

Superficie: entre 18 y 30 m² en las unidades más económicas.

Estado: usados y algunas unidades en pozo.

Refacciones: en los inmuebles usados, algunos avisos indican que requieren mejoras; otros no lo especifican.

Apto vivienda: sí en la mayoría de los casos.

Apto profesional: sólo cuando figura expresamente.

Apto crédito: no es una condición general y muchos avisos no la informan.

La explicación de estos valores responde tanto a la antigüedad del parque edilicio como a la ubicación del barrio dentro del mercado inmobiliario porteño, donde el valor del metro cuadrado continúa entre los más bajos de la Ciudad.

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San Cristóbal: unidades pequeñas y edificios antiguos

San Cristóbal completa el podio de barrios donde todavía es posible encontrar departamentos por debajo de los u$s 30.000.

Qué se encuentra

Tipologías: principalmente monoambientes y departamentos internos .

Superficie habitual: entre 20 y 30 m².

Estado: predominan inmuebles usados.

Refacciones: algunos avisos mencionan necesidad de mejoras; otros no informan el estado en detalle.

Apto vivienda: sí.

Apto profesional: depende de cada edificio y sólo figura cuando el aviso lo aclara.

La mayor parte de estas propiedades corresponde a edificios construidos hace varias décadas. Las unidades más económicas suelen ser internas, con menor luminosidad o distribuciones antiguas, factores que impactan directamente en el precio de publicación.

¿Quién puede encontrar oportunidades en este segmento?

El segmento de departamentos por menos de u$s 30.000 está orientado principalmente a compradores con capacidad para realizar refacciones, inversores que buscan inmuebles de ticket de entrada bajo o personas que priorizan acceder a una primera propiedad resignando ubicación, superficie o estado de conservación.

Antes de avanzar con una operación conviene revisar cada publicación en detalle. Aspectos como la condición de apto crédito, la posibilidad de uso profesional, el estado estructural del inmueble o la necesidad de realizar obras no son homogéneos y, en muchos avisos, directamente no son informados, por lo que requieren una verificación puntual antes de concretar la compra.

La clave: comprar para alquilar

Más allá del precio de compra, este segmento también despierta el interés de inversores que buscan generar ingresos por alquiler. Balvanera, Constitución y San Cristóbal también figuran entre los barrios con alquileres relativamente accesibles dentro de la Ciudad.

Según índices elaborados a partir de avisos inmobiliarios, el alquiler promedio ronda los $ 640.000 mensuales en Balvanera, mientras que en Constitución y San Cristóbal los valores publicados se ubican, en líneas generales, entre $ 610.000 y $ 670.000, dependiendo de la superficie, el estado de la unidad y las expensas.

¿Puede ser una oportunidad para obtener renta?

La rentabilidad potencial depende de cada caso y no puede estimarse únicamente a partir del alquiler promedio del barrio. Factores como la superficie, el estado de conservación, la ubicación dentro del edificio y la inversión necesaria para poner la unidad en condiciones pueden modificar de manera significativa el rendimiento final.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan comparar cada departamento con inmuebles similares que hoy se ofrecen en alquiler antes de calcular la renta esperada. Solo así es posible obtener una estimación más precisa del retorno potencial de la inversión.

En Balvanera, por ejemplo, un monoambiente de 22 m² publicado a u$s 29.500 podría alquilarse por alrededor de $ 470.000 mensuales, de acuerdo con la oferta vigente de unidades similares. Eso equivaldría a una renta bruta estimada superior al 10% anual, antes de descontar impuestos, vacancia, mantenimiento y otros costos.