Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 30 de julio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.191,24 pesos colombianos.

La cotización del Dólar cayó -0.82% en la última semana y acumula un descenso de -14.97% en el último año, señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, del 4.72%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar cayó con fuerza durante los primeros cuatro días y luego alternó alzas y bajas sin dirección clara, terminando por debajo del nivel inicial.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica un interés creciente en la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: