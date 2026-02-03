En esta noticia <b>Tobogán</b>

Fue dispar el comportamiento de la carga aérea internacional a escala latinoamericana durante el mes de noviembre de 2025.

Según cifras aportadas por la Asociación de Transporte Aéreo de Latinoamérica y el Caribe (ALTA) el crecimiento interanual estuvo concentrado en tres mercados: Perú (+30%), Argentina (+9,6%) y Chile (+9,3%). La otra cara de la moneda se observó en Brasil y Colombia, los dos mayores mercados del rubro en la región que mantuvieron una tendencia negativa, con nuevas contracciones interanuales.

Perú registró su mejor desempeño de 2025, con un crecimiento interanual de 30% en noviembre. El mismo estuvo impulsado por mayores flujos de mercancías con Estados Unidos, Ecuador y Colombia. El mercado Perú–Estados Unidos, que representa el 47% de la carga internacional del país, creció 29,6% interanual, mientras que la ruta Lima–Miami, la más relevante en términos de volumen, aumentó 39,2%. La capacidad de vuelos cargueros entre Perú y Estados Unidos se incrementó 36% interanual. En total, Perú movilizó 27.400 toneladas métricas, posicionándose como el sexto mayor mercado de carga aérea internacional de la región.

Argentina y Chile, también expresaron interesantes cifras de incremento. Al igual que en Perú, el desempeño estuvo asociado al aumento de los flujos con Estados Unidos, que concentraron más del 50% de su carga internacional.

Brasil, el mayor mercado de carga aérea internacional de la región, registró en noviembre una contracción interanual de 5,6% , movilizando 74.755 toneladas métricas, 4.446 toneladas menos que en el mismo mes de 2024. Con este resultado, acumuló su cuarto mes consecutivo de caídas interanuales en 2025. Tanto las exportaciones como las importaciones aéreas mostraron descensos. La mayor contracción se observó en los flujos con Estados Unidos, que cayeron 15% interanual, la mayor reducción registrada en ese mercado durante el año.

Colombia presentó en noviembre la mayor caída porcentual del año en carga aérea internacional, con una contracción interanual de 4,3%, superior a la registrada en octubre (-4,0%). La disminución equivale a una reducción neta de aproximadamente 3.082 toneladas frente a noviembre de 2024 y se concentró en las exportaciones aéreas hacia Estados Unidos, que representan cerca del 40% del volumen total del país y cayeron 7% interanual. En contraste, las importaciones aéreas desde Estados Unidos crecieron 14,5%. En el acumulado enero–noviembre, la carga aérea internacional de Colombia mantiene un crecimiento interanual de 1,3%, con 745.190 toneladas transportadas.

Ecuador, el quinto mayor mercado de carga aérea internacional de la región, registró una caída interanual de 4,4% en noviembre. El descenso estuvo explicado principalmente por la reducción de los flujos con Países Bajos (-14%) y Colombia (-55%). La caída en el mercado Ecuador–Países Bajos estuvo asociada a un menor envío aéreo de rosas (-17% interanual), mientras que la contracción con Colombia respondió a una fuerte reducción en las exportaciones de cemento, que cayeron 84% interanual.