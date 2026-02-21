La denominada causa “Cuadernos”, aquella en la que se encuentran denunciados Cristina Fernández de Kirchner, empresarios y funcionarios, tendrá novedades para su debate judicial, ya que el Tribunal Oral que la instruye estará de mudanza en los próximos meses. El TOF 7 —que integran Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli— era el único que aún se alojaba en el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano y, desde hace mucho tiempo, se había planeado su traslado a Comodoro Py. El tratamiento de la causa en la que se investiga por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito a la expresidenta y a más de 80 acusados era una verdadera complicación para su debate: aunque se había puesto a disposición la histórica sala donde se juzgó a las Juntas Militares, el Palacio no deja de ser un edificio centenario, con locaciones poco propicias para grandes cantidades de personas. Esa fue la principal razón por la que el comienzo del juicio se realizó por vía electrónica, mientras se buscaba una solución. Automáticamente, los ojos se posaron en Comodoro Py pero, además de las dificultades de traslado de los expedientes, había otro punto crítico: el estado de la Sala AMIA. Se trata de otro recinto emblemático de la Justicia argentina que, con los años, había perdido funcionalidad y presentaba severas deficiencias estructurales. Como lo indica su nombre, el lugar fue construido especialmente en el año 2001 para albergar el primer juicio por el atentado contra la sede de la mutual israelita de Buenos Aires. Con aforo para más de 100 personas, por sus estrados desfilaron, entre otros, el fiscal Alberto Nisman y acusados como Carlos Telleldín. También fue escenario de múltiples juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellos, la megacausa ESMA. Y la sala, además, tiene una historia directa con el kirchnerismo, ya que allí se sustanció la causa que condenó a Julio De Vido por el incidente ferroviario de Once. Fue la Cámara Federal de Casación Penal la que, en diciembre último, anunció que el TOF tendría a disposición la Sala AMIA, cuya renovación fue concretada con una inversión de $162 millones. El Tribunal, que al principio había propuesto una agenda con pocos encuentros, aceleró el paso y, una vez mudado, podrá avanzar hacia la presencialidad que han venido solicitando los querellantes. En la semana corta de carnavales no hubo audiencias y las próxima se realizará el martes, por ahora, en forma digital. Si bien el nudo de la acusación se conoció en agosto de 2018 por una publicación periodística, su origen se remonta a las anotaciones minuciosas de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación que respondía a Julio De Vido. Durante una década, Centeno registró en ocho cuadernos escolares los recorridos, las direcciones y los montos de bolsos con dinero que, presuntamente, provenían de coimas pagadas por empresarios al gobierno kirchnerista. Aunque se habló de fotocopias, de quema de originales y de reescrituras posteriores, la denuncia llegó a Tribunales y recayó en manos de Claudio Bonadío. La acusación principal sostiene que los empresarios pagaban retornos para asegurarse contratos de obra pública y que ese dinero terminaba en la Quinta de Olivos o en el departamento de la familia Kirchner en Recoleta. Desde sus inicios, tanto las pruebas materiales como los testimonios fueron rechazados por la defensa de la expresidenta: los cuadernos, por las mencionadas inconsistencias; y las declaraciones, por haber sido obtenidas bajo la figura del “arrepentido”, pero —según afirman— bajo coacción. Las obras realizadas en la emblemática sala incluyeron la reparación de pisos técnicos antiguos que habían sido dañados por humedad ascendente y la reparación integral de cielorrasos abovedados, también afectados por humedad exterior. Los viejos cortinados —muy característicos del lugar— fueron reemplazados por panelería acústica y, del mismo modo, se sustituyeron las antiguas alfombras por baldosas de alfombra con nueva tecnología de hilado. En esa secuencia de mejoras se realizaron nuevos tendidos eléctricos, colocación de artefactos de iluminación, instalación de detectores de humo y cartelería de seguridad, pintura general y colocación de nuevo equipamiento de audio y video. Complementariamente, junto a la sala de audiencias se remodelaron los sanitarios públicos y el foyer de acceso.