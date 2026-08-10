Decretaron un nuevo feriado para el lunes 14 de agosto. De esta forma, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un fin de semana extralargo adicional, ya que este descanso se incorpora a los 3 ya preestablecidos del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

Estos trabajadores podrán aprovechar la jornada XL para realizar una mini escapada a distintos puntos del país luego de que finalicen las vacaciones de invierno. Este descanso pondrá fin a la temporada alta de invierno, ya debido a que este asueto nacional será el último del invierno.

¿Por qué es feriado el viernes 14 de agosto?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado para un grupo de ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires.

El viernes 14 de agosto se conmemora el aniversario fundacional y la fiestral patronal de estos partidos, donde algunos cumplen más de 150 años y verán un descanso extendido de cuatro días al incorporar esta jornada al fin de semana largo de San Martín:

Bartolomé Bavio , Provincia de Buenos Aires

Quilmes , Provincia de Buenos Aires

Saladillo , Provincia de Buenos Aires

Avellaneda , Provincia de Buenos Aires

Blaquier , Provincia de Buenos Aires

Germania , Provincia de Buenos Aires

French , Provincia de Buenos Aires

Las Toscas, Provincia de Buenos Aires

Durante el fin de semana largo extendido , se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en agosto.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 14 de agosto?

Los habitantes de esta zona y las localidades aledañas del partido tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar debido a su fiesta patronal y al aniversario de su fundación.

De esta manera, en estas localidades, habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. Además, se extenderá a todos los trabajadores de sucursales de Banco Provincia.

¿Cuándo es el próximo feriado?

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas que darán asueto para todo el país:

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre : Día de la Raza.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los fines de semana largo que quedan en 2026

Con el feriado de agosto ya confirmado, restan estos descansos extendidos a nivel nacional para lo que queda del año: