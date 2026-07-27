Oficial y confirmado | Decretan feriado el lunes 20 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estos trabajadores Fuente: Archivo

Tras el fin de semana largo, muchos argentinos se preguntan sobre cuándo es el próximo feriado. Un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo día de descanso.

El nuevo feriado del lunes 20 de julio regirá para los trabajadores del partido de Puan, localidad que celebrará su aniversario fundacional número 150.

Quiénes podrán aprovechar el feriado del martes 28

El asueto del martes 28 alcanzará a los empleados públicos del partido y a los trabajadores bancarios de las sucursales ubicadas dentro del distrito. En caso de quienes presten servicios en el sector privado será opcional, ya que dependerá de cada empleador.

Oficial y confirmado | Decretan feriado el lunes 20 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estos trabajadores Fuente: Archivo Montaje EC

Cuándo es el próximo fin de semana largo a nivel nacional

El próximo fin de semana largo a nivel nacional será el lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Será un asueto que beneficiará a todos los argentinos y será ideal para maximizar el descanso en una etapa del año clave.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario oficial de feriados señala las siguientes fechas como asuetos: