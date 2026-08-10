Por qué se deben rociar las rejillas del hogar con vinagre.

Las rejillas de desagüe son uno de esos sectores del hogar que suelen pasar desapercibidos durante la limpieza habitual.

Aunque se las lave de manera superficial, entre las ranuras pueden acumularse restos de jabón, grasa, cabellos, sedimentos y humedad, una combinación que con el tiempo favorece la aparición de suciedad y malos olores.

Mantener limpio el desagüe no solo mejora el aspecto del baño o la cocina, sino que también ayuda a evitar que los residuos se acumulen dentro de las cañerías.

En ese sentido, existe un producto económico y fácil de conseguir que puede convertirse en un aliado para esta tarea y que muchas personas ya tienen en casa: el vinagre blanco.

Cómo limpiar las rejillas de desagüe con vinagre

El vinagre blanco puede utilizarse como complemento para la limpieza de las rejillas gracias a su contenido de ácido acético, que ayuda a aflojar determinados depósitos minerales y restos de suciedad adheridos a las superficies.

Su aplicación resulta especialmente práctica cuando las ranuras presentan acumulación de sarro, residuos de jabón o grasa.

Paso a paso

Aplicar el vinagre: colocar vinagre blanco sin diluir en un pulverizador y rociar abundantemente sobre la rejilla, las ranuras y los bordes. Dejar actuar: esperar entre 15 y 30 minutos para que el vinagre ayude a aflojar la suciedad y los residuos adheridos. Cepillar: frotar la rejilla con un cepillo de cerdas firmes. Para las ranuras más pequeñas se puede utilizar un cepillo de dientes viejo. Enjuagar: echar abundante agua caliente para eliminar los restos de suciedad y arrastrarlos hacia el desagüe. Repetir si es necesario: si todavía quedan depósitos adheridos, volver a cepillar la zona antes de realizar un último enjuague.

Cómo limpiar las rejillas de desagüe con vinagre.

Si la rejilla se puede retirar

Retirar la rejilla con cuidado y colocarla en un recipiente. Dejar en remojo 30 minutos en agua caliente con vinagre blanco. Cepillar para remover la suciedad acumulada. Enjuagar bien y volver a colocarla cuando esté limpia.

Cada cuánto conviene limpiar el desagüe

La frecuencia dependerá del uso y del lugar donde se encuentre la rejilla.

En el baño, donde suele acumularse una mayor cantidad de restos de jabón y cabello, conviene revisar periódicamente las ranuras.

En la cocina, en cambio, la presencia de grasa y restos de alimentos puede hacer necesaria una limpieza más frecuente.

Además de limpiar la superficie, es recomendable retirar manualmente los residuos visibles antes de aplicar cualquier producto.

De esta manera se evita que la suciedad termine ingresando en la cañería y se facilita el mantenimiento del drenaje.

Aunque el vinagre puede ser útil para determinadas tareas de limpieza, nunca debe mezclarse con lavandina ni con otros productos de limpieza que puedan generar reacciones químicas peligrosas.

Con una limpieza periódica y algunos minutos de mantenimiento, las rejillas pueden conservarse en mejores condiciones y se puede reducir la acumulación de residuos que contribuyen a los malos olores y a las obstrucciones.