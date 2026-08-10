El Gobierno creó un nuevo fideicomiso para facilitar la gestión de los fondos que obtenga por el remate y ventas de locomotoras y vagones de las líneas que componen el Belgrano Cargas , empresa sujeta a privatización total por la Ley Bases de 2024.

Lo hizo por medio del Decreto 718/2026, que modifica el régimen de fondos provenientes de la privatización del Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La norma establece que el dinero de la venta del material rodante será asignado a un fideicomiso con destino único al financiamiento y pago de obras a cargo de los concesionarios en las futuras licitaciones de vías ferroviarias.

La decisión busca optimizar la administración de recursos y garantizar la celeridad en los desembolsos.

La norma modifica a otra previa, el Decreto 282/2026 publicado el 28 de abril, en el que el Gobierno había determinado el destino inicial de los fondos. La conocida hoy cambia ese mecanismo para dotarlo de mayor eficiencia operativa.

Cómo será el mecanismo de administración de los fondos

El texto del decreto señala que “el producido de la venta del material rodante” mediante remate público y contratos de concesión de vías “serán asignados a un fideicomiso que a tal efecto determine el Ministerio de Economía con destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios”.

Este mecanismo reemplaza la antigua estructura basada en el fideicomiso de objeto múltiple creado por el Decreto 976/2001. Esa institución previa recibía recursos de múltiples fuentes de financiamiento.

El nuevo fideicomiso exclusivo representa un cambio sustancial hacia la especialización. Según la norma, esta implementación permitirá “administrar los recursos provenientes de la venta del material rodante con una mayor eficiencia y especificidad, lo que favorecerá la celeridad de los desembolsos”.

El decreto instruye al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para implementar esta nueva estructura. La cartera debe suscribir el contrato de fideicomiso, así como dictar normas operativas y complementarias.

Además, el Ministerio debe determinar el precio de venta del material rodante incluido en los contratos de concesión. Para ello, utilizará como valor mínimo de referencia la tasación practicada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Cuáles son las líneas ferroviarias alcanzadas

El proceso de privatización del Belgrano Cargas avanza mediante licitaciones de concesión de vías en tres líneas principales del país: General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía debe detallar en los pliegos licitatorios qué material rodante queda incluido en cada contrato de concesión específico. Los ganadores operarán el tren de cargas durante 50 años.

El Gobierno tiene los pliegos de licitación prácticamente terminados. Se esperaba su publicación para mediados de 2026. Este calendario depende de la finalización de trámites administrativos previos.