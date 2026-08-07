Tras un jueves marcado por intensas lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por el ingreso de un temporal a las regiones cordilleranas del país.

La tormenta traerá granizo, nieve y ráfagas de viento en combinación con una ola de frío polar.

Alerta por tormentas: cuáles son las localidades afectadas

El SMN informó que durante la noche del jueves ingresarán nubes negras a las provincias de Neuquén y Río Negro. Como consecuencias, las localidades ubicadas cerca de la Cordillera de los Andes sufrirán un diluvio con 29 milímetros de agua acumulada.

Las precipitaciones se prolongarán hasta el sábado con diversas condiciones meteorológicas adversas como granizo, nieve y ráfagas de viento.

La alerta del SMN rige para las siguientes ciudades:

Cutral Co

Chos Malal

Zapala

San Martín de los Andes

Bariloche

Villa La Angostura

El Bolsón

Esquel

Paso de Indios

Maquinchao

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la semana

El pronóstico del clima para Buenos Aires señala que tras las lluvias del jueves el viernes tendrá una mínima de 5° y máximas de 13°, pero con un cielo despejado.

El fin de semana bajarán aún más las temperaturas con mínimas de 4° y máximas de 13° con cielo despejado, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.