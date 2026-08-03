Decretaron un nuevo feriado para el lunes 3 de agosto. De esta forma, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un fin de semana largo adicional, con tres días consecutivos de descanso antes del final de la temporada larga de invierno.

Estos trabajadores podrán aprovechar la jornada XL para realizar una mini escapada a distintos puntos del país luego de que finalicen las vacaciones de invierno. Este descanso pondrá fin a la temporada alta de invierno, ya que el próximo asueto nacional confirmado será recién el 17 de agosto.

¿Por qué es feriado el viernes 6 de agosto?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires.

El viernes 6 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de estos partidos que cumplen más de 150 años, cada uno:

Coronel Suárez.

General Viamonte.

Durante el fin de semana largo extendido , se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en agosto.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 6 de agosto?

Los habitantes de esta zona y las localidades aledañas del partido tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar debido a su fiesta patronal y al aniversario de su fundación.

De esta manera, en estas localidades, habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. Además, se extenderá a todos los trabajadores de sucursales de Banco Provincia.

¿Cuándo es el próximo feriado?

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas que darán asueto para todo el país:

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre : Día de la Raza.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los fines de semana largo que quedan en 2026

Con el feriado de agosto ya confirmado, restan estos descansos extendidos a nivel nacional para lo que queda del año: