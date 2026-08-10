El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

En el lunes, 10 de agosto de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Mundial del León, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día Mundial del León (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el lunes 10 de agosto?

El 10 de agosto se celebra el Día Mundial del León para concienciar sobre la necesidad de conservar a esta especie y alertar sobre su peligro de extinción. Este día nos recuerda la importancia de proteger a los leones y su hábitat, así como fomentar un diálogo sobre las amenazas que enfrentan en la actualidad. La celebración está diseñada para educar al público sobre la situación crítica de estos majestuosos felinos y la necesidad urgente de adoptar medidas de protección.

La fecha también rememora el trágico caso del león Cecil, cazado en 2015 en Zimbabue, el cual provocó una ola de indignación mundial. Su muerte pone de relieve los problemas de la caza furtiva y la explotación de los leones, promoviendo una creciente presión para implementar legislaciones que protejan a estos animales en su hábitat natural. Este evento ha tenido un impacto significativo en la percepción pública y ha generado un movimiento en contra de la caza ilegal.

Desgraciadamente, las cifras indican que la población de leones africanos ha disminuido un 40% en los últimos 20 años, siendo catalogada como "vulnerable" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las principales amenazas incluyen la caza furtiva para el comercio ilegal y la reducción de su hábitat natural. Proteger a los leones y sus ecosistemas es fundamental para asegurar su supervivencia y la estabilidad de las comunidades donde habitan.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Mundial del León?

Para celebrar el Día Mundial del León el 10 de agosto, se pueden organizar campañas de concientización en las comunidades sobre la importancia de la conservación de esta especie emblemática. Actividades como charlas educativas, exposiciones fotográficas y proyecciones de documentales sobre la vida de los leones ayudarán a sensibilizar a las personas sobre su situación crítica y las amenazas que enfrentan. Además, se pueden promover alternativas responsables de turismo que respeten su hábitat y fomenten su preservación.

Otra forma de conmemorar esta fecha es apoyar organizaciones dedicadas a la protección de los leones y su entorno. Realizar donaciones, adoptar simbólicamente un león o participar en campañas contra la caza furtiva son acciones que pueden marcar la diferencia. Asimismo, compartir información en redes sociales sobre la historia del león Cecil y la necesidad de proteger a estos majestuosos animales puede ayudar a difundir el mensaje y unirse a un movimiento global por la conservación de los leones.