Calendario de agosto: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos quedan en el resto del 2026

El calendario de feriados 2026 tiene una particularidad que este año favorece a los argentinos sin que el Gobierno tenga que mover nada: el próximo feriado nacional, el 17 de agosto , ya cae lunes por sí solo.

Por qué el feriado del 17 de agosto no se traslada este año

La Ley 27.399, que regula el sistema de feriados con fines turísticos en Argentina, clasifica al 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , como un feriado trasladable. Eso significa que si la fecha cayera martes, miércoles, jueves o viernes, el Gobierno podría moverla al lunes más cercano para armar un fin de semana largo.

Este año no hace falta ningún movimiento: el 17 de agosto de 2026 cae directamente lunes, por lo que la fecha se mantiene tal como está en el calendario oficial y el descanso extendido queda formado sin necesidad de un decreto adicional.

El 17 de agosto es el feriado por Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Shutterstock

El feriado recuerda el aniversario del fallecimiento de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. El prócer de la patria, conocido como el Libertador de Argentina, Chile y Perú, descansan sus restos en la Catedral de Buenos Aires.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Con el de agosto ya confirmado, restan estos descansos extendidos a nivel nacional para lo que queda del año:

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (3 días).

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (3 días).

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20 (3 días).

Lunes 7 y martes 8 de diciembre : día no laborable con fines turísticos e Inmaculada Concepción de María (4 días).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (3 días).

En total, quedan cinco oportunidades de descanso extendido antes de que termine el año, con un solo bloque de cuatro días consecutivos, el de diciembre. El resto son fines de semana largos de tres días, todos con fecha ya confirmada en el calendario oficial del Gobierno nacional.

La lógica de los feriados trasladables busca, justamente, evitar que un descanso nacional caiga en mitad de semana y se pierda como día suelto. Cuando eso ocurre, el Poder Ejecutivo puede correr la fecha al lunes más próximo mediante decreto, algo que sí pasó este año con otros feriados del calendario, como el de julio.

Distinto es el caso de los feriados inamovibles, como el 25 de mayo o el 9 de julio, que se conmemoran siempre en su fecha exacta sin importar qué día de la semana caigan. El 17 de agosto pertenece a la categoría de trasladables, pero este 2026 la casualidad del calendario hizo innecesario cualquier movimiento oficial.