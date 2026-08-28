Ingresa un diluvio histórico el viernes 28: tormentas con granizo y ráfagas de viento en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Tras las precipitaciones que golpearon Argentina durante el jueves, el viernes regresará el mal tiempo con fuertes tormentas a Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El pronóstico anticipa un escenario hostil con intensas lluvias en cortos periodos de tiempo que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

Cómo estará el clima en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional publicó cómo estará el clima en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes y qué localidades están bajo riesgo de lluvias.

Santa Fe

Santa Fe afrontará una jornada de viernes marcada por las lluvias. En la ciudad habrá actividad eléctrica con máximas de 20° y mínimas de 12°, por lo que se espera que la humedad sea protagonista.

En las localidades ubicadas al norte como San Javier y San Cristóbal el temporal traerá hasta 16 milímetros de agua acumulada con ráfagas de viento de hasta 41 kilómetros por hora.

Ingresa un diluvio histórico el viernes 28: tormentas con granizo y ráfagas de viento en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Shutterstock / Composición Canva

Entre Ríos

El área metropolitana quedará cubierta por un manto leve de lluvias y vientos sentido noroeste y mínimas de 12°. El norte de la provincia recibirá la parte más intensa de las lluvias con 15 milímetros acumulados y vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Corrientes

La parte sur de la provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla por el paso de una intensa tormenta . Las localidades sureñas de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Monte Caseros condiciones meteorológicas extremas con caída de granizo y lluvias de hasta 40 milímetros acumulados con ráfagas de viento. Desde el SMN, recomendaron estar al tanto de los informes oficiales para ver la evolución del clima.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El tiempo en Buenos Aires estará marcado por el clima seco y mínimas de 9° el viernes tras el paso de las lluvias. La máxima será de 17° con cielo parcialmente soleado.

El fin de semana la mínima se ubicará en 8° por la mañana con presencia de sol por la tarde con 18°, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.

El inicio se semana mantendrá condiciones similares con máximas de 19°.