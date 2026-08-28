Durante años estuvimos de acuerdo en que, para creer, primero teníamos que ver.
Parecía lógico. Si lo veíamos con nuestros propios ojos, entonces había ocurrido.
Hoy esa certeza ya no existe.
La inteligencia artificial permite crear imágenes, voces y videos de situaciones que nunca sucedieron. Las redes sociales pueden amplificar una versión de los hechos hasta hacerla parecer indiscutible. Y una narrativa bien construida puede llevarnos a interpretar la realidad de una determinada manera sin que siquiera nos demos cuenta. Por eso ver ya no alcanza.
En una época dominada por narrativas, algoritmos, IA y storytelling, necesitamos aprender a pensar antes de creer.
Las historias están en todas partes
Las empresas las usan para vender. Las marcas para construir identidad. Los políticos para conseguir apoyo. Los países para explicar sus decisiones. Y nosotros mismos aprendimos a construir un relato sobre quiénes somos para mostrarlo en una entrevista de trabajo, en una reunión, frente a un cliente o en nuestras redes sociales.
Hace tiempo entendimos algo muy poderoso: las personas no conectamos solamente con datos. Conectamos con historias.
Por eso, el arte de contar historias se convirtió en una de las herramientas más utilizadas del marketing.
Una buena historia puede hacer que recordemos una marca, que confiemos en alguien que apenas conocemos o que asociemos un producto con determinados valores.
El problema aparece cuando confundimos una historia convincente con la realidad.
Una narrativa puede estar construida sobre hechos verdaderos y aun así mostrar solamente una parte. Puede elegir algunos datos, dejar otros afuera, cambiar el orden de los acontecimientos o utilizar determinadas palabras para llevarnos hacia una conclusión.
Y cuanto mejor contada está, menos necesidad sentimos de cuestionarla.
Por qué una historia puede convencernos tanto
Las historias tienen algo que los datos aislados no tienen: sentido.
Cuando alguien logra ordenar determinados hechos dentro de un relato coherente, nos resulta mucho más fácil entenderlos, recordarlos y hasta creerlos como si fueran verdad.
El problema es que una historia puede ser coherente sin ser completa.
Puede utilizar datos verdaderos, pero elegir solamente aquellos que sostienen una determinada conclusión. Puede dejar afuera contexto, antecedentes o información que cambiaría por completo nuestra interpretación.
Y cuanto más coincide ese relato con lo que ya pensamos, menos tendemos a cuestionarlo.
Cuando repetir parece demostrar
También influye la repetición. Cuando escuchamos la misma idea una y otra vez, en distintos medios, cuentas o personas, empezamos a sentir que debe ser cierta.
Pero que muchas personas repitan lo mismo no lo convierte automáticamente en verdad.
A veces solamente significa que una misma narrativa logró instalarse.
Por eso podemos terminar creyendo algo no porque lo hayamos comprobado, sino porque nos resulta lógico, confirma lo que ya pensábamos o lo escuchamos tantas veces que dejó de parecernos una versión para convertirse, casi sin darnos cuenta, en “la realidad”.
Cuando creemos lo que nos muestran
En los negocios esto ocurre todo el tiempo.
Una empresa puede construir alrededor de un producto una percepción de exclusividad, innovación o éxito. Un emprendedor puede presentar una compañía como revolucionaria antes de demostrar que su modelo funciona. Y una persona puede mostrar en redes sociales una vida profesional o financiera bastante diferente de la que realmente tiene.
A veces incluso vemos aparecer una empresa con una enorme campaña de lanzamiento, presencia en todos lados, influencers hablando de ella, eventos, prensa y una imagen impecable. Desde afuera parece que estamos frente a un éxito rotundo.
Y meses después cierra.
Entonces nos preguntamos cómo pudo pasar.
Muchas veces la respuesta es que confundimos posicionamiento con resultados. Había una estrategia de marketing muy buena para construir una percepción de éxito, pero eso no significaba necesariamente que el negocio fuera rentable, que vendiera lo suficiente o que pudiera sostenerse en el tiempo.
La narrativa genera percepción. Y la percepción tiene valor porque puede atraer clientes, inversiones, seguidores o prestigio.
Pero percepción y realidad no siempre avanzan juntas.
El pensamiento crítico se volvió indispensable
No podemos verificar personalmente cada información que recibimos ni convertirnos en especialistas en todos los temas sobre los que tenemos que formar una opinión.
Pero sí podemos mejorar la manera en la que decidimos qué creer.
Cuando algo genera una reacción inmediata en nosotros, especialmente indignación, miedo o entusiasmo, vale la pena frenar antes de compartirlo.
Preguntarnos quién está contando esa historia, qué sabemos realmente sobre el tema, qué información puede haber quedado afuera y, siempre que sea posible, buscar la fuente original. También es importante escuchar otras versiones y, quizás lo más difícil, buscar qué dicen quienes sostienen una mirada diferente a la nuestra.
Pensamiento crítico no significa desconfiar de absolutamente todo. Significa no formar nuestra opinión demasiado rápido ni apropiarnos de ideas que en realidad nunca nos detuvimos a pensar.
Aceptar que podemos no saber
Y, sin dudas, implica aceptar algo que hoy parece casi revolucionario: que podemos no saber.
Podemos decir “no tengo suficiente información para formar una opinión al respecto”.
Podemos cambiar de idea cuando aparecen nuevos datos.
Y podemos descubrir que una situación era mucho más compleja de lo que parecía cuando vimos aquel video de treinta segundos.
Pensar antes de creer
Tenemos más acceso a información que nunca y, al mismo tiempo, más herramientas capaces de alterar nuestra percepción de la realidad.
Incluso aquello que vemos y escuchamos puede no ser real. Por eso, desarrollar criterio se volvió indispensable.
Ya no alcanza con mirar. Tenemos que aprender a contextualizar, contrastar y pensar antes de creer.