La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a revisar la situación de los pequeños contribuyentes que finalizaron el proceso de recategorización. El objetivo es detectar si la categoría declarada coincide con el nivel de actividad registrado.

El organismo puede realizar una recategorización de oficio cuando encuentra que un contribuyente no realizó el trámite correspondiente o lo hizo de manera incorrecta. Para determinarlo, analiza información como facturación, compras, gastos y acreditaciones bancarias.

ARCA controla la facturación de los monotributistas

Uno de los principales puntos que revisará el organismo es que los ingresos declarados sean compatibles con la categoría elegida por cada contribuyente.

Para hacerlo, ARCA puede cruzar los datos de las facturas emitidas con otras operaciones registradas. Las compras, gastos y movimientos bancarios también pueden ser utilizados para determinar si existe una diferencia entre la actividad real y la información declarada.

Si los datos no coinciden con los parámetros correspondientes, el organismo puede avanzar con una recategorización de oficio.

Multa del 50%: cuándo puede aplicarse

La sanción puede alcanzar el 50% del impuesto integrado y del componente previsional que hubiera correspondido pagar en la categoría correcta.

No se trata de una multa automática para todos los monotributistas que no modifiquen sus datos. La sanción está vinculada a los casos en los que ARCA determina que el contribuyente debía estar en una categoría superior y no realizó correctamente la recategorización.

Por eso, revisar la información registrada y mantener actualizada la situación fiscal será clave para evitar diferencias con el organismo.

Qué datos revisará ARCA en septiembre

Los controles pueden contemplar distintos parámetros utilizados para establecer la categoría del Monotributo:

Ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses.

Facturación electrónica registrada.

Compras y gastos relacionados con la actividad.

Acreditaciones bancarias .

Superficie afectada a la actividad.

Consumo de energía eléctrica y alquileres, cuando corresponda.

El objetivo es determinar si la actividad del contribuyente se encuentra dentro de los límites correspondientes a la categoría declarada.

Qué pasa si ARCA detecta una inconsistencia

Si el organismo determina que existe una diferencia, puede efectuar una recategorización de oficio y comunicarla al contribuyente.

La persona recibirá la notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico y tendrá un plazo para presentar una apelación si considera que la decisión de ARCA es incorrecta.

Por eso, después de la recategorización, será fundamental revisar los datos declarados, controlar la facturación y verificar que los movimientos registrados sean compatibles con la categoría del Monotributo.

Los controles de ARCA continuarán durante septiembre, y los contribuyentes que presenten inconsistencias podrían enfrentar no solo un cambio de categoría, sino también el pago de las diferencias correspondientes y las sanciones previstas por el régimen.