El último modelo de iPhone está en descuento: se consigue en El Corte Inglés por menos de 700 euros.

El nuevo iPhone 17e ya se encuentra disponible en El Corte Inglés y destaca por combinar inteligencia artificial, una potente cámara de 48 megapíxeles y el nuevo chip A19 de Apple. Además, este modelo puede adquirirse por menos de 700 euros, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles dentro de la nueva generación de smartphones de la marca.

Con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, carga inalámbrica MagSafe mejorada y una construcción reforzada con Ceramic Shield 2, el dispositivo busca ofrecer una experiencia premium sin alcanzar los precios de los modelos más avanzados de la gama.

iPhone 17e: el nuevo móvil de Apple con inteligencia artificial, chip A19 y cámara de 48 MP

El iPhone 17e es un smartphone libre equipado con el nuevo chip A19, diseñado para ofrecer un alto rendimiento tanto en tareas cotidianas como en videojuegos de última generación, reproducción de contenido en 4K y funciones impulsadas por inteligencia artificial.

El dispositivo incorpora iOS 26 y Apple Intelligence, una combinación que permite acceder a herramientas inteligentes integradas en el sistema operativo. Además, cuenta con el nuevo Botón Acción, que permite activar rápidamente funciones como el modo Silencio, la inteligencia visual o la herramienta Traducir.

Para la seguridad del usuario, el terminal incorpora Face ID, el sistema de reconocimiento facial de Apple que permite desbloquear el teléfono, iniciar sesión en aplicaciones y realizar pagos de forma segura.

El nuevo iPhone 17e destaca por combinar inteligencia artificial, cámara de 48 megapíxeles y chip A19 de Apple. El Corte Inglés

Todo lo que ofrece el iPhone 17e: especificaciones y funciones destacadas

Pantalla Super Retina XDR

Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas.

Resolución de 2532 x 1170 píxeles.

Película antirreflectante de siete capas para reducir reflejos.

Colores más vivos y mejor legibilidad incluso bajo la luz solar.

Rendimiento y procesador

Chip A19 de última generación.

CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia).

GPU de 4 núcleos con aceleradores neuronales.

Sistema operativo iOS 26.

Diseño y resistencia

Estructura fabricada en aluminio.

Protección frontal Ceramic Shield 2.

Hasta tres veces más resistente a los arañazos que el iPhone 16e.

Puerto USB-C para carga y conexión con otros dispositivos y accesorios.

Peso de 170 gramos.

Cámara y fotografía

Cámara principal Fusion de 48 MP.

Teleobjetivo x2 de 12 MP.

Zoom digital de hasta x10.

Modo Noche.

Retratos de última generación.

Tecnología Photonic Engine.

Deep Fusion.

HDR Inteligente 5.

Grabación de vídeo

Grabación en 4K con Dolby Vision.

Vídeo a cámara lenta en Full HD.

Estabilización óptica de imagen.

Audio espacial y grabación estéreo.

Función Time-lapse con modo Noche.

Batería y conectividad

Carga rápida mediante USB-C.

Carga inalámbrica MagSafe de hasta 15 W.

Compatibilidad con redes 5G.

Wi-Fi 6.

Bluetooth 5.3.

NFC.

Dual SIM con Nano SIM y eSIM.

El iPhone 17e negro con 256 GB de almacenamiento se consigue por 689 euros en El Corte Inglés. El Corte Inglés

Precio del iPhone 17e y cómo comprarlo

El Apple iPhone 17e negro con 256 GB de almacenamiento tiene un precio de venta de 689 euros en El Corte Inglés de España. Los compradores pueden optar por diferentes modalidades de entrega:

Envío a domicilio gratuito.

Entrega desde dos horas sin coste adicional.

Recogida gratuita en establecimientos SUPERCOR.

Recogida gratuita en oficinas de Correos.

El dispositivo se comercializa como producto nuevo, cuenta con clasificación energética A y dispone de una garantía de tres años.