El control remoto del televisor es uno de los objetos más utilizados en cualquier hogar, pero también uno de los que más rápido suele fallar. Con el paso del tiempo, es muy común notar que ciertos botones dejan de funcionar bien o requieren de una presión excesiva para enviar la señal a la pantalla.

Ante este problema cotidiano, existe una solución casera tan sencilla como efectiva que promete devolverle la vida al dispositivo en cuestión de minutos. Se trata de un método muy popular que utiliza un elemento presente en cualquier cocina para resolver el inconveniente sin gastar dinero.

¿Cuál es el truco secreto con papel aluminio para el control remoto?

La clave de esta herramienta radica en las propiedades físicas del papel de aluminio, un material que destaca por ser un excelente conductor eléctrico. Gracias a esta capacidad, el metal es capaz de restablecer la continuidad del circuito interno cuando la placa o las piezas plásticas se encuentran gastadas.

Con el uso diario, la capa de carbón o material conductor que traen los botones de goma se va desgastando de forma progresiva. Cuando esto ocurre, al presionar la tecla el circuito no logra cerrarse de manera correcta , lo que genera los molestos falsos contactos o la inoperatividad total.

Este truco es clave para mejorar la vida útil del dispositivo.

Para solucionar este desperfecto, basta con cortar un trozo mínimo de papel de aluminio y colocarlo estratégicamente en la zona desgastada . Al volver a armar el dispositivo, la lámina metálica actúa como un puente perfecto que devuelve la reactividad inmediata a cada uno de los pulsadores.

Al colocar una pequeña bolita o lámina de papel de aluminio entre la pila y el conector, se recupera el contacto necesario para que la energía fluya. De esta manera, el circuito se completa sin sobresaltos y la linterna vuelve a iluminar con la potencia máxima del primer día.

Los beneficios de este truco que también se puede usar en otros dispositivos

Además de su efectividad en controles a distancia, esta técnica ofrece grandes resultados en otros artefactos del hogar como las linternas portátiles. Estos aparatos suelen dejar de encender cuando el muelle o el resorte pierde presión y deja de tocar la base de las baterías.

Por su bajo costo y su nivel de efectividad, el uso del aluminio se convirtió en uno de los trucos de reparación rápida más recomendados en internet. Solo hace falta un poco de paciencia para abrir el mando y ubicar el trozo metálico en el lugar exacto.

Por eso, aplicar estos pequeños secretos doméstios no solo ahorra visitas al técnico o gastos innecesarios en repuestos. También es una forma práctica de extender la vida útil de los dispositivos electrónicos que usamos a diario antes de optar por desecharlos.

Otros trucos caseros con papel aluminio